Рост цен на мясо и яйца в Махачкале стал началом повышения к Ураза-байраму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале к началу месяца Рамадан резко выросли цены на мясо и яйца, однако основной рост ожидается перед Ураза-Байрамом, считают жители города. Представители торговых точек назвали повышение цен вынужденным.

Как писал «Кавказский узел», перед началом Рамадана цены на продукты питания в разных городах Дагестана резко и неоправданно повысились, а органы власти ценообразование не контролируют, заявили пользователи соцсетей. В 2025 году махачкалинцы заявляли, что в Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты, а власти не принимали мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом. В 2024 году опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы также сообщали, что цены на продукты перед Ураза-байрамом существенно выросли.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем священного месяца и поста в 2026 году назначено 18 февраля, в Дагестане - 19 февраля. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

Жители Махачкалы рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о росте цен на продукты питания в Дагестане с началом Рамадана.

«Огромный рост цен на куриные яйца. Обошла несколько магазинов, самая дешевая "клетка" из 30 яиц стоит 400 рублей, еще недавно была менее трехсот. Овощи тоже подорожали. На рынке можно чуть дешевле все купить, там хоть можно поторговаться», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Раисат.

По сравнению с прошлым годом цены выросли минимум на четверть, считает махачкалинец Рашид. «У нас есть машина, перед началом Рамадана семьей поехали за город на оптовый рынок, там купили с запасом нужные продукты. Цены выросли по сравнению с началом года. Но большой скачок будет, как всегда, по окончании Рамадана, во время праздника Ураза-Байрам», - говорит мужчина.

«Сейчас только на яйца и мясо, в основном, поднялись цены. Сильно поднимутся они на Ураза-Байрам, когда все будут отмечать праздник, и накрывать столы. У нашей семьи нет возможности покупать продукты по завышенным ценам, мясо почти не берем, стараемся понемногу закупаться впрок», - рассказала Индира.

Яйца еще недавно стоили 220 рублей за клетку, сейчас 410

Владелец махачкалинского продуктового магазина Магомед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что с началом Рамадана закупочные цены на некоторые продукты выросли, поэтому он вынужден делать соответствующую наценку.

«Яйца еще недавно стоили 220 рублей за клетку, сейчас 410. Люди возмущаются, пытаюсь объяснить, что мы не причем. Мясо говядины стоило 700 рублей, сейчас доходит до 900 рублей. Сладости, фрукты остались по такой же цене», - рассказал он.

Продавец другого магазина Замира рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что сильно подорожали, в первую очередь, яйца.

«Вынуждены делать минимальную наценку, чтобы люди могли их купить, стоят сейчас они 390 рублей. Огурцы стоили 200 рублей за килограмм, с началом Рамадана – 310 рублей. Молочная продукция, конфеты пока не подорожали», - сообщила работник магазина.

«Управлением торговли, рекламы и потребительских услуг Махачкалы проведена разъяснительная работа с предпринимателями по поводу праздничного оформления города в Священный месяц Рамадан. Считаю, что это очень правильно делается! И, думаю, будет очень хорошо, если они поговорят и о нежелательности повышать цены на продукты питания в этот период. Раз духовенство об этом мало говорит и, возможно, не убедительно, может брутальные парни Салавова (Джамбулат Салавов – мэр Махачкалы. Примечание «Кавказского узла») объяснят, что необоснованно повышать цены — это плохо?», - опубликовал в своем Telegram-канале «Черновик» обращение читателя.