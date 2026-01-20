×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:03, 20 января 2026

Качество водопроводной воды вызвало сомнения у каспийчан

Вода течет из крана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водоснабжение домов в микрорайоне Кемпинг в Каспийске восстановлено, но горожане признались, что покупают бутилированную воду, опасаясь низкого качества воды из крана.

Как писал "Кавказский узел", 17 января власти Каспийска объявили, что подача воды горожанам постепенно восстанавливается. Однако уже на следующий день МЧС призвало жителей микрорайона Кемпинг и потребителей водонапорной станции "Хазар" воздержаться от употребления водопроводной воды для питья и приготовления пищи, а использовать бутилированную или кипяченую воду. Пользователи Telegram пожаловались, что воды так и нет, а там где ее дали, вода идет ржавая.

8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Спустя еще неделю, 15 января, стало известно, что водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Двумя днями ранее, 13 января, следователи возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске.

Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
10:11 20.01.2026
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев
Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. Жители Махачкалы согласились с его мнением.

Подача воды в микрорайон Кемпинг возобновлена, и вчера, 19 января, она шла со слабым напором, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ибрагим. По словам мужчины, подвоза воды за последние два дня он не заметил, а во время отсутствия воды пришлось покупать бутилированную.

Другие жители города признались сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что сомневаются в качестве воды из крана.

"Вчера [19 января] вода шла грязная, с запахом, очистилась только к утру. Мы использовали ее только для технических целей, питьевую покупали", - рассказала Марьям.

"Вода идет с небольшим напором. На всякий случай для приготовления еды используем бутилированную воду", - сообщил Абдул.

17 января дагестанское управление Роспотребнадзора сообщило в своем телеграм-канале, что в связи с аварией на магистральном водоводе "Хазар" ведется контроль за качеством питьевой воды. "Всего с 9 января 2026 года отобрано для лабораторных исследований 36 проб воды из разводящей сети и привозной воды. Исследована 31 проба, из них не соответствовало по показателю мутности 4 пробы. Ведется ежедневный мониторинг инфекционной заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка в Каспийске стабильная, случаев роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями не зарегистрировано", - сообщило ведомство.

Взятие проб воды. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:57 07.09.2025
Треть проб воды в Дагестане не соответствует нормативам
Из взятых проб воды в Дагестане почти треть не соответствует нормативам, а в Махачкале предотвращена вспышка кишечной инфекции, отчиталось управление Роспотребнадзора в ответ на критику в Telegram о бездействии при контроле за состоянием воды.

Представитель Единого оператора в сфере водоснабжения сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что водоснабжение в микрорайоне Кемпинга восстановлено.

По его словам, если по каким-то причинам воды нет, то необходимо отправить им заявку с указанием номера дома. Тогда на этот адрес будет направлена бригада для проверки.

В августе 2025 года член движения "Город наш" Арсен Магомедов разместил в своем телеграм-канале рекомендацию юриста и эксперта в сфере управления многоквартирными домами Ирины Дроздовой. В частности, она изложила инструкцию, как произвести перерасчет за неоказанные или некачественно оказанные услуги ЖКХ. "Нужно зафиксировать невыполнение или некачественное выполнение. Для перерасчета нужно пригласить представителя УК и составить акт, и самим сделать расчет по формуле, которая указана в Постановлении Правительства 491 от 13.08.2006. Подать заявление нарочно, при этом получив отметку о принятии или направить по почте. Я рекомендую направлять еще через личный кабинет в ГИС ЖКХ, это очень удобно сейчас делать через мобильное приложение ГИС ЖКХ. Закон также допускает устное заявление, но я это не рекомендую. К заявлению необходимо приложить акт нарушения и потребовать перерасчета. Заявление в свободной форме", - рассказала Дроздова.

Если качество воды на вид, вкус и запах вызывает сомнения, то акт составляется сразу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев.

"В спорных случаях или для официального подтверждения представитель УК или представитель "Водоканала" обязаны за свой счет отобрать пробу и направить ее в аккредитованную лабораторию. Можно заказать независимую экспертизу за свой счет, если УК или "Водокана" уклоняется от своих обязанностей. Впоследствии эти расходы можно будет взыскать с поставщика услуги через суд", - рассказал юрист.

Он добавил, что, если после заявления акт не составлен, проверка не проводится, а качество воды не улучшается, следует жаловаться в контролирующие органы - в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или прокуратуру.

Напомним, в ходе прямой линии 27 ноября 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
17:51, 20 января 2026
Суд арестовал Уллубия Ханмурзаева по делу о мошенничестве
Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
10:11, 20 января 2026
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев
Кадр завода в дагестанском селе Гулли. Фото: Мурад Магомедов Известия / Telegram-канал
06:08, 20 января 2026
Дагестанцы пожаловались на завод с токсичными отходами в водоохранной зоне
Школьный охранник зимой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:09, 20 января 2026
Охранник школы в Дербенте задержан за нападение на школьника
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 20 января 2026
За период с 5 по 18 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина*

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
20 января 2026, 10:11
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше