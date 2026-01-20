Качество водопроводной воды вызвало сомнения у каспийчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водоснабжение домов в микрорайоне Кемпинг в Каспийске восстановлено, но горожане признались, что покупают бутилированную воду, опасаясь низкого качества воды из крана.

Как писал "Кавказский узел", 17 января власти Каспийска объявили, что подача воды горожанам постепенно восстанавливается. Однако уже на следующий день МЧС призвало жителей микрорайона Кемпинг и потребителей водонапорной станции "Хазар" воздержаться от употребления водопроводной воды для питья и приготовления пищи, а использовать бутилированную или кипяченую воду. Пользователи Telegram пожаловались, что воды так и нет, а там где ее дали, вода идет ржавая.

8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Спустя еще неделю, 15 января, стало известно, что водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Двумя днями ранее, 13 января, следователи возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске.

Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. Жители Махачкалы согласились с его мнением.

Подача воды в микрорайон Кемпинг возобновлена, и вчера, 19 января, она шла со слабым напором, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ибрагим. По словам мужчины, подвоза воды за последние два дня он не заметил, а во время отсутствия воды пришлось покупать бутилированную.

Другие жители города признались сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что сомневаются в качестве воды из крана.

"Вчера [19 января] вода шла грязная, с запахом, очистилась только к утру. Мы использовали ее только для технических целей, питьевую покупали", - рассказала Марьям.

"Вода идет с небольшим напором. На всякий случай для приготовления еды используем бутилированную воду", - сообщил Абдул.

17 января дагестанское управление Роспотребнадзора сообщило в своем телеграм-канале, что в связи с аварией на магистральном водоводе "Хазар" ведется контроль за качеством питьевой воды. "Всего с 9 января 2026 года отобрано для лабораторных исследований 36 проб воды из разводящей сети и привозной воды. Исследована 31 проба, из них не соответствовало по показателю мутности 4 пробы. Ведется ежедневный мониторинг инфекционной заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка в Каспийске стабильная, случаев роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями не зарегистрировано", - сообщило ведомство.

Треть проб воды в Дагестане не соответствует нормативам Из взятых проб воды в Дагестане почти треть не соответствует нормативам, а в Махачкале предотвращена вспышка кишечной инфекции, отчиталось управление Роспотребнадзора в ответ на критику в Telegram о бездействии при контроле за состоянием воды.

Представитель Единого оператора в сфере водоснабжения сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что водоснабжение в микрорайоне Кемпинга восстановлено.

По его словам, если по каким-то причинам воды нет, то необходимо отправить им заявку с указанием номера дома. Тогда на этот адрес будет направлена бригада для проверки.

В августе 2025 года член движения "Город наш" Арсен Магомедов разместил в своем телеграм-канале рекомендацию юриста и эксперта в сфере управления многоквартирными домами Ирины Дроздовой. В частности, она изложила инструкцию, как произвести перерасчет за неоказанные или некачественно оказанные услуги ЖКХ. "Нужно зафиксировать невыполнение или некачественное выполнение. Для перерасчета нужно пригласить представителя УК и составить акт, и самим сделать расчет по формуле, которая указана в Постановлении Правительства 491 от 13.08.2006. Подать заявление нарочно, при этом получив отметку о принятии или направить по почте. Я рекомендую направлять еще через личный кабинет в ГИС ЖКХ, это очень удобно сейчас делать через мобильное приложение ГИС ЖКХ. Закон также допускает устное заявление, но я это не рекомендую. К заявлению необходимо приложить акт нарушения и потребовать перерасчета. Заявление в свободной форме", - рассказала Дроздова.

Если качество воды на вид, вкус и запах вызывает сомнения, то акт составляется сразу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев.

"В спорных случаях или для официального подтверждения представитель УК или представитель "Водоканала" обязаны за свой счет отобрать пробу и направить ее в аккредитованную лабораторию. Можно заказать независимую экспертизу за свой счет, если УК или "Водокана" уклоняется от своих обязанностей. Впоследствии эти расходы можно будет взыскать с поставщика услуги через суд", - рассказал юрист.

Он добавил, что, если после заявления акт не составлен, проверка не проводится, а качество воды не улучшается, следует жаловаться в контролирующие органы - в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или прокуратуру.

Напомним, в ходе прямой линии 27 ноября 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.