Проволочки с возобновлением водоснабжения возмутили каспийчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Каспийска проинформировали, что резервуары в многоэтажках полностью заполнены и подача воды постепенно восстанавливается, но предупредили, что пить воду из-под крана нельзя. Пользователи Telegram пожаловались, что воды так и нет, а там где ее дали, вода идет ржавая.

Как писал "Кавказский узел", 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Вода появляется лишь на короткое время, а подвоза воды так и нет, добавили комментаторы. 12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подача воды на улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января. Питьевую воду приходится покупать в магазинах, что заметно ударяет по бюджету, посетовали горожане. 15 января жители города пожаловались, что подача воды возобновилась не везде, а там, где водоснабжение восстановлено, напор слабый или вода подается с перебоями. Водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Завершить работы планировали вечером 15 января, но позже чиновники пообещали закончить их "к утру".

8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации. Следствие отчиталось об уголовном деле по статье о халатности. Вечером 9 января администрация Каспийска объявила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и подача воды возобновится в течение ближайшей ночи. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды.

Поздно вечером 17 января администрация Каспийска отчиталась, что завершено заполнение резервуаров запаса воды.

"По состоянию на 23:30 резервуары заполнены до установленного нормативного уровня. В соответствии с регламентом осуществлен пуск системы водоснабжения — подача воды потребителям восстановлена в полном объёме. Скорость поступления воды к потребителям может варьироваться в зависимости от удалённости от насосного оборудования и резервуаров. Жители,проживающие ближе к источникам подачи воды, могут заметить более быстрое восстановление напора в системе. Это обусловлено гидравлическими особенностями распределительной сети и является нормальным эксплуатационным режимом", - пояснила администрация.

Сегодня утром власти города разместили в своем Telegram-канале сообщение управления МЧС по Каспийску, которое призвало жителей микрорайона Кемпинг и потребители водонапорной станции «Хазар» после восстановления подачи воды "воздержаться от употребления воды из сети водоснабжения для питья и приготовления пищи". "Большая просьба употреблять для этих целей только бутилированную или кипяченную воду!", - проинформировало ведомство.

Это сообщение в Telegram-канале администрации Каспийска набрало к 16.57 мск 43 комментария.

"Где же обещанная вода?! Сколько можно так жить, издеваться над людьми, ни умыться, ни ребенка подмыть, ни еду приготовить… каменный век", - возмутилась Alenka.

"Опять нет воды .....без комментариев", - написала Zumrud Zumrud.

"Кемпинг дали воду, но она вся ржавая", - прокомментировал Дмитрий Игоревич.

"На Батманова 22 нет воды!!!" - сообщил Marat Z.

"Батманова 12 нет воды", - написал пользователь A.

"Воды как не было, так до сих пор и нет, издевательство!" - с возмущением отметила Суми Хадисова.

