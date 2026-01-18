×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:57, 18 января 2026

Проволочки с возобновлением водоснабжения возмутили каспийчан

Улица Батманова в Каспийске. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/11008/kaspiysk/house/ulitsa_zeynudina_batmanova_22/YE4YcAZhSE0BQFpofXVxc31iYA==/?l=mrc&ll=47.611186%2C42.902114&mrc%5Bid%5D=2736766195&mrc%5BsegmentIndex%5D=18&z=16.74

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Каспийска проинформировали, что резервуары в многоэтажках полностью заполнены и подача воды постепенно восстанавливается, но предупредили, что пить воду из-под крана нельзя. Пользователи Telegram пожаловались, что воды так и нет, а там где ее дали, вода идет ржавая.

Как писал "Кавказский узел", 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Вода появляется лишь на короткое время, а подвоза воды так и нет, добавили комментаторы. 12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подача воды на  улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января. Питьевую воду приходится покупать в магазинах, что заметно ударяет по бюджету, посетовали горожане. 15 января жители города пожаловались, что подача воды возобновилась не везде, а там, где водоснабжение восстановлено, напор слабый или вода подается с перебоями.  Водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Завершить работы планировали вечером 15 января, но позже чиновники пообещали закончить их "к утру". 

8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации. Следствие отчиталось об уголовном деле по статье о халатности. Вечером 9 января администрация Каспийска объявила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и подача воды возобновится в течение ближайшей ночи. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды. 

Поздно вечером 17 января администрация Каспийска отчиталась, что завершено заполнение резервуаров запаса воды.

"По состоянию на 23:30 резервуары заполнены до установленного нормативного уровня. В соответствии с регламентом осуществлен пуск системы водоснабжения — подача воды потребителям восстановлена в полном объёме. Скорость поступления воды к потребителям может варьироваться в зависимости от удалённости от насосного оборудования и резервуаров. Жители,проживающие ближе к источникам подачи воды, могут заметить более быстрое восстановление напора в системе. Это обусловлено гидравлическими особенностями распределительной сети и является нормальным эксплуатационным режимом", - пояснила администрация.

Сегодня утром власти города разместили в своем Telegram-канале сообщение управления МЧС по Каспийску, которое призвало жителей микрорайона Кемпинг и потребители водонапорной станции «Хазар» после восстановления подачи воды "воздержаться от употребления воды из сети водоснабжения  для питья и приготовления пищи". "Большая просьба употреблять для этих целей только бутилированную или кипяченную воду!", - проинформировало ведомство.

Это сообщение в Telegram-канале администрации Каспийска набрало к 16.57 мск 43 комментария. 

"Где же обещанная вода?! Сколько можно так жить, издеваться над людьми, ни умыться, ни ребенка подмыть, ни еду приготовить… каменный век", - возмутилась Alenka.

"Опять нет воды .....без комментариев", - написала Zumrud Zumrud.

"Кемпинг дали воду, но она вся ржавая", - прокомментировал Дмитрий Игоревич.

"На Батманова 22 нет воды!!!" - сообщил Marat Z.

"Батманова 12 нет воды", - написал пользователь A.

"Воды как не было, так до сих пор и нет, издевательство!" - с возмущением отметила Суми Хадисова.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мужчина у аэропорта Махачкалы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:00, 17 января 2026
Один из обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы убит на СВО
16:00, 17 января 2026
Уроженец Дагестана осужден по делу о терроризме
Майнинг-ферма в поселке Шамилькала. Кадр видео Минэнерго Дагестана https://t.me/minenergo_rd/4807
08:10, 17 января 2026
Энергетики нашли незаконную майнинг-ферму в Дагестане
00:28, 17 января 2026
Власти Каспийска объяснили проблемы с водоснабжением новой аварией
20:18, 16 января 2026
Дошло до суда дело бывшего главы Дахадаевского района
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=_8wl_GWpzDk
16 января 2026, 13:56
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

Строительство храма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше