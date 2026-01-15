Жители Каспийска рассказали о перебоях с подачей воды

Подача воды в Каспийске возобновилась не везде, а там, где водоснабжение восстановлено, напор слабый или вода подается с перебоями, пожаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", вечером 9 января администрация Каспийска объявила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и подача воды возобновится в течение ближайшей ночи. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды. 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Вода появляется лишь на короткое время, а подвоза воды так и нет, добавили комментаторы. 12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подача воды на улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января. Питьевую воду приходится покупать в магазинах, что заметно ударяет по бюджету, посетовали горожане.

8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации. Следствие отчиталось об уголовном деле по статье о халатности.

15 января ситуация с водоснабжением немного нормализовалась, но на многих улицах до сих пор нет воды, рассказали корреспонденту

«Кавказского узла» жители Каспийска.

Нет воды на улицах Ахметхана Султана, и Акулиничева, - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Расул. Он добавил, что на улице Ильяшенко, где живут его родственники, вода появилась.

"Нет воды на улице Омарова. Водовоз приезжает и закачивает в резервуары воду, но ее хватает на час-два», - сообщил Руслан.

Представитель Единого оператора по водоснабжению сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что все работы по восстановлению

подачи воды завершены, проводятся пусконаладочные работы и стабилизация давления, в связи с чем возможны перебои, и подача воды

осуществляется по часам.

"Вода на улице Ленина пошла, но очень слабый напор", - рассказал Али.

Жительница дома №14 по улице Батманова Гуля рассказала, что с утра 15 января вода пошла. "Но техник дома сказал, что подача слабая и на время ее перекроет, чтобы наполнить на вечер резервуар», - говорит она.

Нет воды в садовых товариществах «Тенглик» и «Авангард», микрорайоне «Кемпинг», проинформировали жители.

Единый оператор в сфере водоснабжения сообщил в своем телеграм-канале, что на территории СНТ «Авангард» проводятся плановые работы по замене ветхих и аварийных участков водопроводных сетей - будет проложено порядка 3 700 метров нового водопровода диаметром 500 мм. Из-за этого возможны перебои в водоснабжении.

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" допускает перебои с поставками воды только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды, рассказал ранее юрист Али Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист добавил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. Подавать заявки на перерасчет не нужно, компания должна самостоятельно его произвести. Если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Кроме того, можно подать иск в суд о компенсации убытков – к примеру, трат на покупку бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей".