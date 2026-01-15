×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:33, 15 января 2026

Жители Каспийска рассказали о перебоях с подачей воды

Раковина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подача воды в Каспийске возобновилась не везде, а там, где водоснабжение восстановлено, напор слабый или вода подается с перебоями, пожаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", вечером 9 января администрация Каспийска объявила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и подача воды возобновится в течение ближайшей ночи. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды. 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Вода появляется лишь на короткое время, а подвоза воды так и нет, добавили комментаторы. 12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подача воды на  улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января. Питьевую воду приходится покупать в магазинах, что заметно ударяет по бюджету, посетовали горожане. 

8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации. Следствие отчиталось об уголовном деле по статье о халатности.

15 января ситуация с водоснабжением немного нормализовалась, но на многих улицах до сих пор нет воды, рассказали корреспонденту
«Кавказского узла» жители Каспийска.

Нет воды на улицах Ахметхана Султана, и Акулиничева, - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Расул. Он добавил, что на улице Ильяшенко, где живут его родственники, вода появилась.

"Нет воды на улице Омарова. Водовоз приезжает  и закачивает в резервуары воду, но ее хватает на час-два», - сообщил Руслан.

Представитель Единого оператора по водоснабжению сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что все работы по восстановлению
подачи воды завершены, проводятся пусконаладочные работы и стабилизация давления, в связи с чем возможны перебои, и подача воды
осуществляется по часам.

"Вода на улице Ленина пошла, но очень слабый напор", - рассказал Али.

Жительница дома №14 по улице Батманова Гуля рассказала, что с утра 15 января вода пошла. "Но техник дома сказал, что подача слабая и на время ее перекроет, чтобы наполнить на вечер резервуар», - говорит она.

Нет воды в садовых товариществах «Тенглик» и «Авангард», микрорайоне «Кемпинг», проинформировали жители.

Единый оператор в сфере водоснабжения сообщил в своем телеграм-канале, что на территории СНТ «Авангард» проводятся плановые работы по замене ветхих и аварийных участков водопроводных сетей - будет проложено порядка 3 700 метров нового водопровода диаметром 500 мм. Из-за этого возможны перебои в водоснабжении.

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" допускает перебои с поставками воды только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды, рассказал ранее юрист Али Алиев корреспонденту "Кавказского узла". 

Юрист добавил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. Подавать заявки на перерасчет не нужно, компания должна самостоятельно его произвести. Если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Кроме того, можно подать иск в суд о компенсации убытков – к примеру, трат на покупку бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:57, 15 января 2026
Участники дела о махинациях с жильем для переселенцев осуждены на Ставрополье
03:32, 15 января 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
Все события дня
Новости
19:51, 15 января 2026
Беспорядкам в аэропорту Махачкалы предшествовала протестная акция
Пожар в детском саду в селе Карата Ахвахского района. 14 января 2026 г. Фото: МЧС России
11:14, 15 января 2026
Пожар в дагестанском детском саду обернулся уголовным делом 
Буфет в махачкалинской гимназии. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Черновик" от 10.01.25, https://t.me/chernovik/92494.
00:35, 15 января 2026
Шаурма для школьников в Махачкале возмутила пользователей Telegram
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Временная лестница в Кизляре. Стоп-кадр видео Госжилинспекции Дагестана от 10.01.26, https://t.me/daggjird/10256.
22:34, 14 января 2026
Временная лестница привела к травме жительницы дома в Кизляре
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 января 2026, 17:08
Задержанный умер в отделении полиции в Ростовской области

Сотрудники полиции во время акции протеста. Тбилиси, декабрь 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла2
15 января 2026, 15:37
"Грузинская мечта" потребовала извинений от BBC

Айна Манькиева. Скриншот фото из телеграм-канала «Марем»
15 января 2026, 12:41
Айну Манькиеву опросили сотрудники двух силовых ведомств

Алеко Элисашвили. Фото: https://1tv.ge/
15 января 2026, 10:26
Защита Элисашвили обвинила Пенитенциарную службу в дискредитации грузинского оппозиционера

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше