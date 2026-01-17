Власти Каспийска объяснили проблемы с водоснабжением новой аварией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Завершить работы планировали вечером 15 января, но позже чиновники пообещали закончить их "к утру".

Как писал "Кавказский узел", 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Вода появляется лишь на короткое время, а подвоза воды так и нет, добавили комментаторы. 12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подача воды на улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января. Питьевую воду приходится покупать в магазинах, что заметно ударяет по бюджету, посетовали горожане. 15 января жители города пожаловались, что подача воды возобновилась не везде, а там, где водоснабжение восстановлено, напор слабый или вода подается с перебоями.

8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации. Следствие отчиталось об уголовном деле по статье о халатности. вечером 9 января администрация Каспийска объявила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и подача воды возобновится в течение ближайшей ночи. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды.

О новой аварии на насосной станции «Хазар» Единый оператор в сфере водоснабжения Дагестана сообщил днем 16 января. По данным ведомства, авария возникла на магистральном водоводе диаметром 1000 мм, в связи с чем подача воды в районы Каспийска вновь ограничена.

Горожане подтвердили, что водоснабжение, которое не везде было восстановлено после предыдущей аварии, снова прекращено. «Нет опять воды на улице Батманова 14, 16 ,18», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Иса. Отсутствует водоснабжение также в районе в новом районе «Анжи Арены», пожаловался Мурад.

«Только восстановили водоснабжение, что опять? Какая вновь авария? Нет опять воды, уже не делали запасы», - рассказала жительница улицы Акулиничева Раисат.

«Завершение аварийно-восстановительных работ планируется до 20:00 текущего дня. В связи с проводимыми работами в указанный период возможно снижение давления, перебои в водоснабжении либо его полное отсутствие по следующим адресам: ул. Батманова, Омарова, Каспийская, Акулиничева, Молодежная, Ленина, микрорайон Кемпинг, - говорится в публикации официального Telegram-канала.

МЧС Дагестана, в свою очередь, отчиталось, что три автоцистерны объемом 10 тонн продолжают подвоз воды жителям Каспийска. По данным ведомства, каждая автоцистерна осуществляет 10-12 выездов в сутки.

В 20.16 мск Единый оператор опубликовал следующий пост, заявив, что «аварийно-восстановительные работы, проводимые на магистральном водоводе (...) в связи с выявленными техническими сложностями требуют дополнительного времени».

«В связи с этим срок завершения работ продлен до 03.00», - говорится в публикации. Там же отмечается, что может потребоваться дополнительное время для заполнения и стабилизации системы.

Чиновники обещают подать воду "к утру"

Администрация Каспийска, в свою очередь, сообщила в 00.01 мск сегодня, что «восстановительные работы будут завершены к утру». «На месте утечки находятся первый заместитель главы города Каспийска Арсен Шерифов и начальник отдела технического контроля управления ЖКХ Каспийска Каримуллах Магомедов», - отчитались чиновники.

Пользователи Telegram выразили возмущение под публикациями о новой аварии на водоводе, напомнив, что проблемы с водоснабжением в Каспийске продолжаются с конца декабря. “А что вы делали все это время с 28 декабря?” - упрекнул коммунальщиков M J. “В Каспийске все стабильно”, - заметил أبو أسامة.

“До сих пор не отремонтировали что ли? Это какой позор”, - написал Рамазан. “Ставьте во дворах общественные туалеты. Или к вам ходить будем?” - предложил Сергей.

“У вас же там пуско-наладочные работы были позавчера и в течение 4-5 часов резервуары должны были заполниться? Что пошло не так?”- поинтересовался Eugene Dubson.