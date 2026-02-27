Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махач Муталибов из Хивского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1833 убитых там комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 февраля представители власти официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 1832 бойцов из Дагестана.

В селе Сюгют Хивского района Дагестана 26 февраля был похоронен убитый на Украине Махач Муталибов, сообщила администрация муниципалитета в своем Telegram-канале.

Муталибов - уроженец села Ашага-Ярак, служил стрелком стрелкового батальона в звании рядового. Был убит “в ходе наступательных действий на позиции противника в населенном пункте Северск Малый”, говорится в сообщении чиновников.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1833 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Хивского района в конце января сообщала о другом убитом на Украине уроженце села Ашага-Ярак, Магомед-Амине Алиярове. Незадолго до этого чиновники рапортовали о передаче посмертной награды родственникам рядового Роберта Гюлечова из селения Хив.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, в конце сентября 2025 года участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте, а в декабре - на отсутствие газа в доме в Избербаше. В январе бывшие участники СВО заявили в обращении к главе Дагестана, что жителям села Ашага-Ярак Хивского района в результате продажи земель отгонного животноводства негде пасти скот.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.