19:01, 25 января 2026

Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

Магомед-Амин Алияров. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Хивского района от 24.01.26, https://t.me/mo_khivskiy/27215.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед-Амин Алияров и Роберт Гюлечов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1785 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 24 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1783 бойцов из Дагестана.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец села Ашага-Ярак Магомед-Амин Алияров, сообщила 24 января администрация Хивского района в своем Telegram-канале.

20 января районная администрация сообщала о передаче посмертной награды рядового Роберта Гюлечова из селения Хив его семье. Подробности биографии и обстоятельства смерти бойцов в сообщении не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1785 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти участников СВО из Хивского района сообщалось 18 января. Районные власти сообщили, что в военной операции убиты Казибек Алимирзаев и Нариман Исаев.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

По данным "Кавказского узла", к 19 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине свыше 8500 бойцов с юга России: не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, в конце сентября 2025 года участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте, а в декабре - на отсутствие газа в доме в Избербаше. В январе бывшие участники СВО заявили в обращении к главе Дагестана, что жителям села Ашага-Ярак Хивского района в результате продажи земель отгонного животноводства негде пасти скот. Также в январе участники СВО пожаловались Меликову на заморозку строительства их домов.

Такие обращения вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Автор: "Кавказский узел"

