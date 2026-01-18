×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
23:57, 18 января 2026

Два бойца из Дагестана убиты в зоне СВО

Казибек Алимирзаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Хивского района от 14.01.26, https://t.me/mo_khivskiy/26950.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Казибек Алимирзаев и Нариман Исаев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1776 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 14 января чиновники официально признали убитыми на Украине не менее 1774 бойцов из Дагестана.

Казибек Алимирзаев убит в военной операции на Украине, он похоронен в селе Сюгут, сообщила администрация Хивского района. Подробности биографии бойца в сообщении не приведены

Ранее районные власти также сообщали, что в зоне СВО убит Нариман Исаев.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1776 военнослужащих из Дагестана. 

В ноябре 2025 года власти сообщали о том, что в военной операции на Украине убиты бойцы из Хивского района Тимур Ахмедов и  Муратхан Шихмевлютов.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

По данным "Кавказского узла", к 18 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции свыше 8450 бойцов с юга России: не менее 4178 бойцов из СКФО и 4294 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, в конце сентября 2025 года участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте, а в декабре - на отсутствие газа в доме в Избербаше. В январе бывшие участники СВО заявили в обращении к главе Дагестана, что жителям села Ашага-Ярак Хивского района в результате продажи земель отгонного животноводства негде пасти скот.

Такие обращения вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше