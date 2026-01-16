×

Кавказский узел

Лента новостей
06:01, 16 января 2026

Участники СВО пожаловались Меликову на заморозку строительства их домов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные из Дагестана в зоне спецоперации на Украине записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, требуя возобновления строительства их домов и возврата денег пострадавшим от действий застройщика.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года военные из Дагестана записали в зоне спецоперации на Украине видеообращение к Сергею Меликову с просьбой о помощи в газификации дома в Избербаше.

Видеообращение участников военной операции на Украине к главе Дагестана Сергею Меликову и главе Махачкалы Джамбулату Салавову было размещено в Telegram-канале "Тема Дагестана", который имеет более 18 тысяч подписчиков. Видео к 05.30 мск набрало более 800 просмотров.

На видео сняты трое мужчин в камуфляже и балаклавах, вооруженные автоматическим оружием, на фоне заснеженного поля. Один из них произносит текст, обращаясь к чиновникам.

"К вам обращаются те, кто выпоняет боевые задачи, рискуя своей жизнью. У наших семей пытаются отнять наш дом. Тысячи семей Дагестана, среди которых мы и наши боевые товарищи, вложили свои кровные деньги, веря в новое жилье. Собраны миллиарды, а  стройка стоит. Людей годами обманывают", - обращается к чиновникам военный, называя строительную компанию из Махачкалы и имя ее директора. 

По словам военных, уже выявлены факты продажи одной квартиры 3000 семьям. "Мы здесь думаем не только о боевых задачах, мы думаем о детях и женах, которые ждут нас и ждут тот дом, который им обещают. Разберитесь в этой ситуации, помогите тысячам обманутых семей. Просим остановить этих людей, которые чувствуют свою безнаказанность, ни одна проверка не хочет за них браться по явным причинам", - сказали в заключение военные.

В середине декабря 2025 года Telegram-канал "Тема Дагестана" опубликовал жалобу пайщиков строительной компании "АР Групп", которые обратились к президенту страны и главе Дагестана с просьбой о помощи.

По информации пайщиков, компания "АР Групп" заявляла о строительстве более 10 объектов, однако за весь период был сдан только один дом. Остальные объекты заброшены: часть зданий заморожена на уровне 3–5 этажей, некоторые участки являются лишь котлованами, отдельные земли были возвращены обратно. Строительные работы не ведутся более года, несмотря на обещания возобновить стройку после 24 декабря. При этом касса компании пуста и людям, оформившим возврат денежных средств за свои квартиры, выплаты либо полностью прекращены, либо выдаются суммами по 5–10–15 тысяч рублей, что невозможно назвать реальным возвратом.

Обманутые жители подчеркивали, что общий объем задолженности перед пайщиками, по их оценкам, составляет 6–7 миллиардов рублей. Среди пострадавших семьи с детьми, участники СВО, многодетные, матери-одиночки, пенсионеры, люди, вложившие в квартиры свои последние накопления. 

"Просим лично вмешаться в ситуацию, помочь защитить права обманутых граждан, найти реальный механизм восстановления строительства или обеспечения полноценного возврата денежных средств пострадавшим", - написали они.

На 05.30 мск на сайте главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно обращения участников СВО к Меликову.

Ранее "Кавказский узел" писал, что принимающие участие в СВО военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 5 марта видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали участники специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана. В конце сентября участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте.

Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте Сергей Меликов.

Обращения участников СВО из Дагестана к властям вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

В ходе прямой линии 27 ноября глава Дагестана Сергей Меликов обошел острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые удобные ответы, указали жители республики, отметив, что ждали разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше