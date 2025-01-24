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08:34, 24 января 2025

Выставка ко дню памяти жертв Холокоста привлекла посетителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Москве открылась выставка ко дню памяти жертв Холокоста, ее организаторы назвали грузина Георгия Сахиашвили одним из тех, кто спасал евреев от нацистов во время Второй мировой войны.

В Московском музее современного искусства с 21 января работает выставка, организованная Российским еврейским конгрессом (РЕК) и фондом «Холокост» и посвященная российским и грузинским "Праведникам народов мира" – людям, спасавшим евреев во время Холокоста.

Выставка, которая будет открыта до 2 марта, стала первым мероприятием в Неделе памяти жертв Холокоста, которая проводится РЕК с 2015 года. Экспозиция размещена в двух залах музея. В центре одного из них размещены 264 таблички с именами российских "Праведников" (в том числе жителей Северного Кавказа). В небольшой комнате внутри можно послушать свидетельства спасенных, а в нишах снаружи – посмотреть видеоинтервью с четырьмя "Праведниками": Игорем Полугородником, Иваном Левчуком, Марией Теребиловой и Тамарой Романовой. На стене размещена карта мест в России, где Праведники спасали евреев, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на выставке.

Второй зал посвящен Праведникам из Грузии: несколько грузин, оказавшихся на оккупированных нацистами территориях, вошли в число Праведников. Помимо кратких сведений об этих людях – наиболее известным из них является Сергей Метревели, который смог вывести трех евреев из Кисловодска и провести их через Кавказский хребет – можно увидеть созданную из специально обработанных пластин мацы инсталляцию Ивана Щукина «Исход». На маце выжжены звезда Давида и имена Праведников.

Праведники – "это очень важный пласт в истории Холокоста", отметила исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая в своем выступлении во время торжественного открытия выставки вечером 20 января. "Благодаря Праведникам к еврейскому народу вернулась вера в человечество, в то, что возможны добро, самоотверженность, героизм. Праведники ценой своей жизни и жизни своих семей бесстрашно прятали евреев, укрывали их от неминуемой гибели", - сказала она.

По ее словам, каждый год удается выяснить имена новых "Праведников народов мира". "Многих уже нет в живых, но их семьи, их потомки получают грамоты мемориального центра «Яд ва-Шем» о том, что человек был Праведником", - сказала Анна Бокшицкая.

Выставка про грузинских "Праведников народов мира" стала первой частью нового проекта

Так, летом 2024 года, по ее словам, стало известно о Праведнике из Грузии. «Выставка про грузинских "Праведников народов мира" стала первой частью нового проекта, который мы хотим делать. Связанного с историей исхода евреев, которые бежали в разные места, эвакуировались в Европу, были вынуждены уезжать в разные страны и в другие города», - отметила она.

И. о. президента РЕК Михаил Бройтман в своем выступлении отметил, что у него во время Холокоста погибли 33 родственника в Рудне. "В Талмуде написано, что человек, который спас хотя бы одну жизнь, спас целый мир. Праведники народов мира спасали кто тысячу жизней, кто несколько жизней. Они спасли эти миры, этих людей, их потомков. Мы благодарим этой Неделей памяти в том числе тех людей, которые отдавали собственные жизни ради жизней других. На выставке «Спасатели и пути спасения» есть большая инсталляция, посвященная грузинам, которые спасали евреев во время войны. Мы благодарны всем тем, кто принимал участие в спасении евреев: как грузинам, так и людям других национальностей, в первую очередь русским, белорусам", - сказал он.

Ежегодная Неделя памяти жертв – это комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). Организатор «Недели памяти» — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра «Холокост».

Соавтор выставки, искусствовед Анатолий Голубовский конкретизировал слова Анны Бокшицкой о новом Праведнике, пояснив, что несколько месяцев назад сотрудники НПЦ «Холокост» нашли сведения о спасавшем евреев во время войны Георгии Сахиашвили.

На открытии выставки собрались десятки представителей СМИ, руководителей и членов еврейских организаций, но через два дня, когда корреспондент «Кавказского узла» вновь посетил выставку, посетителей было значительно меньше.

Это что-то страшное и героическое одновременно

Несколько человек из числа посетителей согласились поделиться своими впечатлениями с корреспондентом "Кавказского узла". Так, студент Андрей рассказал, что не слышал о выставке раньше, а просто пришел на экскурсию в музей и увидел новую экспозицию. «Я в общих чертах знаю, что такое Холокост, смотрел [фильм] «Список Шиндлера», но я не думал, что и в России было много Праведников», - сказал он.

Пенсионерка Екатерина, напротив, знала о выставке и специально приехала посмотреть ее. «Это что-то страшное и героическое одновременно. Этот ужас с убийствами, и люди, которые спасали других, рискуя жизнью», - сказала она.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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