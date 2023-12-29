29 декабря 2023, 10:12

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27 декабря 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации соглашения с Россией о передаче в собственность госдачи "Пицунда". Скандал, связанный с этим решением, развивался давно и вызвал массовые акции протеста в Абхазии. Что известно о госдаче "Пицунда", рассказывается в справке "Кавказского узла".

Комплекс госдач в Пицунде расположен на территории более 180 гектаров, которая включает часть реликтового заповедника пицундской сосны. Комплекс был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Договор об аренде 1995 года

По соглашению между Кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года госдача и прилегающая территории находились в аренде у российской стороны. При этом весь комплекс передавался России в бессрочное пользование, но оставался в собственности Абхазии .

В 2021 году в интервью Абхазскому ГТРК президент Абхазии Аслан Бжания говорил, что госдача “Пицунда” используется для отдыха высших должностных лиц РФ. “Неоднократно на эту дачу приезжал президент России Владимир Путин. Мне также там приходилось бывать на встрече 25 августа 2013 года. После этого Путин тоже туда приезжал. В ходе последней встречи в Сочи эта тема была обозначена президентом. И я считаю правильным передать российской стороне здание и сооружение. Речь не идет о том, что мы передаем им в собственность землю. Земля в собственность не передается, она остается собственностью абхазского государства", – заявил Бжания .

Соглашение 2022 года

В январе 2022 года был подписан документ - «Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования». Соглашение предполагало передачу всех зданий и сооружений госдачи «Пицунда» в собственность России, причем уполномоченным органом со стороны России в документе названа Федеральная служба охраны. При этом Абхазская сторона передает госдачу России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа .

Также российской стороне передаются земельные участки с уникальной реликтовой рощей пицундской сосны, набережной и прилегающий к ним участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет за символическую плату. Аренда автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие.

Согласно указанным в документе географическим координатам под отчуждаемую территорию попадает не только территория самой госдачи, но и часть дороги в селе Лдзаа, въезд на курорт Пицунда .

На земельных участках, передаваемых в аренду, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне .

В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха .

Кулуарные договоренности

О сделке с государственной дачей “Пицунда” стало известно только спустя несколько месяцев. Соглашение вообще могло остаться тайной, считают бывшие депутаты парламента Абхазии, если бы не необходимость его ратификации парламентом Абхазии .

Летом 2022 года Комитет Парламента Абхазии по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рассмотрел проект закона о ратификации Соглашения и одобрил его

Передача госдачи на баланс ФСО России вызвала бурную реакцию абхазского общества. Главной претензией было то, что решение о безвозмездной передаче должно было принимать общество, а передача акватории вообще запрещена Конституцией Абхазии. Так, партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. .

22 июля 2022 года парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону соглашение о передаче России госдачи, но суд вернул запрос в парламент, и депутаты отложили решение о повторном обращении в КС до окончания каникул.

Угрозы ухудшения отношений с Россией

17 августа 2022 года Аслан Бжания призвал депутатов ратифицировать соглашение о госдаче "Пицунда". В ответ на возражения оппонентов он заверил, что соглашение не предусматривает продажу земли, "российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране” и для их “оздоровительного отдыха". Бжания также отметил, что отказ от ратификации соглашения может ухудшить отношения с Россией.

На встрече с членами Общественной палаты Бжания, пересказывая содержание "официального письма" посла России, заявил об угрозе применения "финансовых мер воздействия", если не будет соглашение не будет ратифицировано. Бжания отметил, что посол "говорит" исключительно "по поручению и от имени президента Российской Федерации - других прав у него нет". Пользователи соцсети назвали такую постановку вопроса неприемлемой.

29 августа 2022 года на встрече с российском послом абхазские активистки, выступающие против передачи России госдачи в Пицунде, предупредили, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. В ответ посол указал, что затягивание ратификации соглашения по Пицунде негативно скажется на таких проектах, как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция железной дороги в Абхазии.

Протестные акции

5 сентября 2022 года группа молодежи вышла на акцию протеста в Сухуме, призвав депутатов Народного собрания республики отстаивать национальные интересы и не допустить ратификации соглашения.

В октябре 2022 года инициативная группа «Ҳара ҲПицунда» (Наша Пицунда) опубликовала серию материалов, разъясняющих необходимость отказа от ратификации Соглашения в текущем виде. В частности, из текста Соглашения не ясно, какой именно объект передается в собственность, а указанные географические координаты говорят о том, что в собственность передается территория, значительно превышающая ту, которая Россия арендует с 1995 года, в том числе части морской акватории и заповедника. В публикациях было указаны и риски полной утраты контроля над передаваемой территорией со стороны Абхазии. Проведя исследования географических координат, «Ҳара ҲПицунда» сделала вывод, что, России передается 343 гектара, а не заявленные 186 .

На "Кавказском узле" опубликована справка о движении "Ҳара ҲПицунда".

В декабре 2022 года двенадцать общественных организаций потребовали открытого обсуждения вопроса о передаче России госдачи "Пицунда" в парламенте Абхазии. Обращение активистов к спикеру парламента Абхазии опубликовал 30 ноября 2022 года Telegram-канал "Апсны Хабар" . “Если какие-либо документы, ущемляющие суверенитет Республики Абхазия, будут вынесены на сессию парламента, Абхазию ждет обострение политического кризиса", – говорилось в обращении активистов. Подписи под обращением поставили, в частности, представители Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия и инициативной группы "Ҳара ҲПицунда".

В течение зимы и весны 2023 года в Абхазии прошли несколько акций протеста противников передачи госдачи “Пицунда” России. Некоторые участники акций были задержаны, на них оказывались давление.

О внесении изменений

26 декабря 2023 года министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что в соглашение были внесены исправления технического характера путем обмена нотами между МИД России и Абхазии. «Исправленный текст заменил собой текст, который содержал ошибку», – подчеркнул министр .

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подтвердил, что соглашение не предусматривает передачу России земли, на которой находится дача – территория передается в аренду на 49 лет. По его словам “в собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО». Посол уточнил, что ранее в соглашении были неточности в перечне контрольных точек, которые определяют границы акватории и участка объекта .

Ратификация соглашения

На 27 декабря 2023 года была намечена сессия парламента, на которой первым вопросом стоял вопрос о ратификации соглашения о передаче в собственность РФ госдачи "Пицунда". Вечером 26 декабря 2023 года представители оппозиции объявили бессрочную акцию протеста у здания парламента Абхазии . К комплексу правительственных зданий, частью которого является и парламент, были стянуты силовики, генпрокурор призвал граждан "воздержаться от участия в незаконном мероприятии . Представители абхазской интеллигенции обратились к письмом к депутатам парламента, в котором назвали вопрос передачи в собственность Российской Федерации имущественного дачного комплекса "Пицунда" "чрезвычайно деликатным, затрагивающим территориальные аспекты суверенитета" Абхазии .

Ночью 27 декабря 2023 года депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. “За” проголосовали 25 из 28 депутатов. Днем Президент Абхазии Аслан Бжания вопреки протестам активистов подписал закон о ратификации соглашения .

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