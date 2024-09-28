Гали (абхазское название - Гал). Фото: Hervé Dez, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30220334

28 сентября 2024, 06:49

Аналитики усомнились в эффективности обращения Совета старейшин Абхазии к властям

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Совет старейшин Абхазии, выступивший с призывом к властям не принимать законы, вызывающие в обществе раскол, некоторое время назад был авторитетным, а сегодня, хотя и остается уважаемой организацией, но не имеет влияния. С другой стороны, его призыв к властям, сделанный после ратификации соглашения о судах, может остаться без внимания, поскольку власти Абхазии вообще не внемлют каким-либо призывам со стороны общества, отметили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам". Парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса, заявили участники Совета старейшин.

Это соглашение "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам" поставило в неравное положение абхазский бизнес, а среди оппозиционно настроенных жителей республики это воспринято как покушение на суверенитет. Тем не менее, в Абхазии серьезного политического кризиса ожидать не стоит, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

Пожилые люди традиционно пользуются в Абхазии уважением, но о деятельности Совета старейшин в республике не было слышно давно, отметил руководитель международного проекта "Кавказ – наш общий дом", политолог из Абхазии Давид Дасания.

"Вообще Совет старейшин для абхазов довольно долго был авторитетным органом, но в последние годы они принимали не совсем активное участие политической жизни", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что в Абхазии длительное время не было слышно о деятельности Совета старейшин, корреспонденту "Кавказского узла" заявила политолог Нателла Акаба.

В относительно недавнее время Совет старейшин был в Абхазии влиятельной структурой, отметил на условиях анонимности аналитик много лет занимающийся изучением республики.

"Лет 25 назад он действительно имел значительное влияние. Сейчас он сохраняется, хотя и утратил прежнее влияние. Но в него входят даже не совсем малоизвестные люди, а довольно уважаемые для национально обеспокоенных кругов абхазской интеллигенции – то есть тех, кто беспокоится по поводу "демографической угрозы" и так далее", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Противоположную точку зрения высказал журналист Роин Агрба. Он заявил, что, по его данным, Совет старейшин остается реальной организацией с довольно большим влиянием.

"Другое дело, что их влияние варьируется в зависимости от вопросов, которые они поднимают. Кроме того, нынешняя власть настолько отдалила себя от народ, что ей все равно кто и что скажет", – сказал Агрба корреспонденту "Кавказского узла".

Относительно ратификации соглашениях о судах, против которого, собственно и направлено обращение Совета старейшин, аналитики отметили "зеркальность" его принципа работы, но разошлись во мнении о том, насколько эта зеркальность будет соблюдаться.

Давид Дасания подчеркнул, что согласно этому соглашению, решения российских арбитражных судов будут иметь силу на территории Абхазии, а решения абхазских арбитражных судов – на территории России. "Но что могут решать абхазские суды в России?" – задался вопросом политолог.

Аналитик по Абхазии высказал противоположную точку зрения, заявив, что соглашение окажет благоприятное влияние на экономическое развитие Абхазии. "Теперь, если российский банк дал кредит абхазскому бизнесмену, а тот не возвращает, или российский предприниматель оказывается внезапно выставлен из совместного предприятия, они могут идти в российский арбитраж.

И, наоборот, абхазский предприниматель, у которого есть хозяйственный конфликт в России, может обращаться в абхазский арбитраж. Но ситуации 1990-х годов, когда по иску районных судов в глубинке арестовывали заводы и особняки в Москве, точно не повторится – времена не те", – сказал он.

По оценке аналитика, сильнее всего против принятия закона выступают те, у кого есть долги по налогам или же незаконно приобрел недвижимости или предприятие в Абхазии, или же только готовится это сделать.

Напомним, 4 сентября стало известно, что власти России частично приостановили финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. МИД республики назвал это санкциями за неисполнение обязательств.

Ранее в Абхазии широкий общественный резонанс вызвало предложение четверых депутатов парламента принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов Абхазии, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. Позже этот проект закона был отозван из парламента.

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Примечание:

"Юрист заявил о давлении на противников передачи России госдачи в Пицунде", "Задержание трех человек спровоцировало акцию протеста у МВД Абхазии", "Аналитики прокомментировали планы открытия сухумского аэропорта".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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