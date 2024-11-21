Оппозиция назвала кандидата в президенты Абхазии

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Пять партий и общественных организаций намерены выдвинуть главу оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгура Ардзинбу кандидатом на досрочных президентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. После переговоров Бжания согласился подать в отставку при условии, что протест завершится. 19 ноября парламент утвердил отставку Бжании и назначил его заместителя Бадру Гунбу исполняющим обязанности президента. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей. Кризис, который привел к отставке Аслана Бжании, продемонстрировал запрос жителей Абхазии на смену формы правления с президентской республики на парламентскую, указали аналитики.

Поводом для протестов в Абхазии было инвестсоглашение с Россией, но истинной причиной их стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти, указали 18 ноября российские аналитики. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Адгур Ардзинба станет кандидатом на пост президента Абхазии, сообщил сегодня председатель общественной организации ветеранов войны "Аруаа" ("Воины") Темур Гулия.

"Партии "Форум народного единства Абхазии" (ФНЕА) и "Апсны", а также общественные организации "Абхазское народное движение" (АНД), "Аруаа" и "Наша столица" будут выдвигать Адгура Ардзинбу в качестве кандидата в президенты республики на предстоящих досрочных выборах", - привело его слова ТАСС.

Гулия отметил, что эти же организации поддерживали Ардзинбу и на выборах президента в 2020 году. "Мы рассчитываем, что [политический] кризис на данном этапе преодолен. Мы обязаны спокойно подойти к досрочным выборам президента и цивилизованно, в рамках существующих законов провести их", - сказал председатель "Аруаа".

Адгур Ардзинба - бывший министр экономики и вице-премьер Абхазии. Кандидат в президенты Республики Абхазия на выборах 2020 года. После того, как занял второе место на выборах, возглавил республиканскую общественную организацию "Абхазское народное движение", говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

По его словам, оппозиция рассчитывает, что если парламент не успеет внести изменения в Конституцию в плане перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной властями до назначения даты выборов, то "хотя бы в первом чтении соответствующий законопроект будет принят, чтобы заложить основу реформам".

Напомним, в 2020 году Адгур Ардзинба участвовал в досрочных президентских выборах. По итогам голосования Аслан Бжания набрал 56,5% голосов избирателей, за Адгура Ардзинбу проголосовали 35,57% избирателей, а за третьего кандидата, Леонида Дзапшбу, - 2,22%, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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