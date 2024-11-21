Ардзинба назвал условия урегулирования отношений с Грузией

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Власти Грузии для начала процесса урегулирования отношений должны отменить закон об оккупированных территориях. По мнению Адгура Ардзинбы, полное примирение символизирует признание независимости Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", пять партий и общественных организаций намерены выдвинуть главу оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгура Ардзинбу кандидатом на досрочных президентских выборах. 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. После переговоров Бжания согласился подать в отставку при условии, что протест завершится. 19 ноября парламент утвердил отставку Бжании и назначил его заместителя Бадру Гунбу исполняющим обязанности президента.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

Первым шагом для урегулирования отношений между Грузией и частично признанной Абхазией была бы отмена грузинского «закона об оккупированных территориях», принятого в 2008 г. после признания Москвой независимости Сухума. Окончательным шагом к примирению стало бы признание грузинской стороной «исторической и фактической реальности» – абхазской независимости, заявил в интервью «Ведомостям» председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

«Партия «Грузинская мечта» находится у власти [в Грузии] довольно долгое время, с 2012 года, но при этом реальных шагов к тому, чтобы фундаментально урегулировать отношения, пока не было. Там есть так называемый закон об «оккупированных территориях», который создает серьезные трудности для иностранных инвестиций, внешнеэкономических связей и нормальной работы бизнеса в нашей стране. Можно начать, к примеру, с отмены этого закона <...> Наша позиция ясна – мы независимое государство. Любые шаги к примирению и нормализации отношений следует начинать с этого простого шага – признания исторической и фактической реальности», – сказал Ардзинба.

По его словам, нужно "смотреть на дела" официальных лиц Грузии, которые заявляют о готовности к урегулированию отношений, говорится в интервью.

Напомним, в 2020 году Адгур Ардзинба участвовал в досрочных президентских выборах. По итогам голосования Аслан Бжания набрал 56,5% голосов избирателей, за Адгура Ардзинбу проголосовали 35,57% избирателей, а за третьего кандидата, Леонида Дзапшбу, - 2,22%, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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