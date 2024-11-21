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22:35, 21 ноября 2024

Ардзинба назвал условия урегулирования отношений с Грузией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии для начала процесса урегулирования отношений должны отменить закон об оккупированных территориях. По мнению Адгура Ардзинбы, полное примирение символизирует признание независимости Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", пять партий и общественных организаций намерены выдвинуть главу оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгура Ардзинбу кандидатом на досрочных президентских выборах. 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. После переговоров Бжания согласился подать в отставку при условии, что протест завершится. 19 ноября парламент утвердил отставку Бжании и назначил его заместителя Бадру Гунбу исполняющим обязанности президента. 

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

Первым шагом для урегулирования отношений между Грузией и частично признанной Абхазией была бы отмена грузинского «закона об оккупированных территориях», принятого в 2008 г. после признания Москвой независимости Сухума. Окончательным шагом к примирению стало бы признание грузинской стороной «исторической и фактической реальности» – абхазской независимости, заявил в интервью «Ведомостям» председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

«Партия «Грузинская мечта» находится у власти [в Грузии] довольно долгое время, с 2012 года, но при этом реальных шагов к тому, чтобы фундаментально урегулировать отношения, пока не было. Там есть так называемый закон об «оккупированных территориях», который создает серьезные трудности для иностранных инвестиций, внешнеэкономических связей и нормальной работы бизнеса в нашей стране. Можно начать, к примеру, с отмены этого закона <...> Наша позиция ясна – мы независимое государство. Любые шаги к примирению и нормализации отношений следует начинать с этого простого шага – признания исторической и фактической реальности», – сказал Ардзинба.

По его словам, нужно "смотреть на дела" официальных лиц Грузии, которые заявляют о готовности к урегулированию отношений, говорится в интервью.

Напомним, в 2020 году Адгур Ардзинба участвовал в досрочных президентских выборах. По итогам голосования Аслан Бжания набрал 56,5% голосов избирателей, за Адгура Ардзинбу проголосовали 35,57% избирателей, а за третьего кандидата, Леонида Дзапшбу, - 2,22%, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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