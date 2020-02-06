06 февраля 2020, 17:59
Адгур Ардзинба выдвинут кандидатом в президенты Абхазии
Центризбирком зарегистрировал инициативную группу, выдвинувшую вице-премьера Абхазии Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты на выборы.
Как писал "Кавказский узел", ранее 24 января свое участие в президентских выборах в Абхазии анонсировал лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба. Свое участие в выборах также подтвердил лидер оппозиции Аслан Бжания.
22 января в Абхазии начался период выдвижения кандидатов в президенты Абхазии. Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Это произошло после того, как Рауль Хаджимба под давлением протестующих 13 января ушел в отставку. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба.
Инициативная группа, выдвинувшая Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты, и зарегистрированная сегодня, состоит из 25 человек, сообщили в абхазском ЦИК.
"В ЦИК прибыла инициативная группа, которая выдвинула Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты", - рассказал представитель Центризбиркома, слова которого приводит РИА Новости.
Адгур Ардзинба является министром экономики Абхазии с 2015 года. С 17 декабря 2019 года он также занимает пост вице-премьера, передает ИА «Абхазия-Информ».
Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что высокие шансы на победу в президентской гонке имеет Аслан Бжания, который также устраивает Кремль. Однако, по мнению эспертов, серьезную конкуренцию ему могут составить как кандидаты, близкие к прежней власти, так и представители оппозиции.
Жители республики считают, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и не дают развиваться стране на фоне безработицы и маленьких зарплат. С середины 2000-х годов Абхазия пережила ряд политических кризисов, отмечается в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".
Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Кризис в Абхазии".