Адгур Ардзинба. Фото: официальный сайт Министерство экономики Республики Абхазия http://mineconom-ra.org/ru/news/cmi/314/

06 февраля 2020, 17:59

Адгур Ардзинба выдвинут кандидатом в президенты Абхазии

Центризбирком зарегистрировал инициативную группу, выдвинувшую вице-премьера Абхазии Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты на выборы.

Как писал "Кавказский узел", ранее 24 января свое участие в президентских выборах в Абхазии анонсировал лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба. Свое участие в выборах также подтвердил лидер оппозиции Аслан Бжания.

22 января в Абхазии начался период выдвижения кандидатов в президенты Абхазии. Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Это произошло после того, как Рауль Хаджимба под давлением протестующих 13 января ушел в отставку. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба.

Инициативная группа, выдвинувшая Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты, и зарегистрированная сегодня, состоит из 25 человек, сообщили в абхазском ЦИК.

"В ЦИК прибыла инициативная группа, которая выдвинула Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты", - рассказал представитель Центризбиркома, слова которого приводит РИА Новости.

Адгур Ардзинба является министром экономики Абхазии с 2015 года. С 17 декабря 2019 года он также занимает пост вице-премьера, передает ИА «Абхазия-Информ».

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что высокие шансы на победу в президентской гонке имеет Аслан Бжания, который также устраивает Кремль. Однако, по мнению эспертов, серьезную конкуренцию ему могут составить как кандидаты, близкие к прежней власти, так и представители оппозиции.

Жители республики считают, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и не дают развиваться стране на фоне безработицы и маленьких зарплат. С середины 2000-х годов Абхазия пережила ряд политических кризисов, отмечается в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Примечание:

"Абхазские журналисты исключили политические мотивы в деле Артура Анкваба", "Участники акции у парламента Абхазии объявили ее круглосуточной", "ЦИК Абхазии объяснил необходимость поправок в закон о выборах".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 февраля 2020, 19:16

06 февраля 2020, 19:10

06 февраля 2020, 18:35

06 февраля 2020, 17:39

  • Глава комитета по госдоходам Армении оставлен под стражей

    Суд отказался удовлетворить апелляцию на продление ареста бывшему главе Комитета по государственным доходам Армении Гагику Хачатряну. Судьи не учли проблемы Хачатряна со здоровьем и то, что он компенсировал государству ущерб на 417 тысяч долларов, указала защита.

06 февраля 2020, 17:08

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи