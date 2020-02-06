Адгур Ардзинба выдвинут кандидатом в президенты Абхазии

06 февраля 2020, 17:59

Центризбирком зарегистрировал инициативную группу, выдвинувшую вице-премьера Абхазии Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты на выборы.

Как писал "Кавказский узел", ранее 24 января свое участие в президентских выборах в Абхазии анонсировал лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба. Свое участие в выборах также подтвердил лидер оппозиции Аслан Бжания.

22 января в Абхазии начался период выдвижения кандидатов в президенты Абхазии. Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Это произошло после того, как Рауль Хаджимба под давлением протестующих 13 января ушел в отставку. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба.

Инициативная группа, выдвинувшая Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты, и зарегистрированная сегодня, состоит из 25 человек, сообщили в абхазском ЦИК.

"В ЦИК прибыла инициативная группа, которая выдвинула Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты", - рассказал представитель Центризбиркома, слова которого приводит РИА Новости.

Адгур Ардзинба является министром экономики Абхазии с 2015 года. С 17 декабря 2019 года он также занимает пост вице-премьера, передает ИА «Абхазия-Информ».

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что высокие шансы на победу в президентской гонке имеет Аслан Бжания, который также устраивает Кремль. Однако, по мнению эспертов, серьезную конкуренцию ему могут составить как кандидаты, близкие к прежней власти, так и представители оппозиции.

Жители республики считают, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и не дают развиваться стране на фоне безработицы и маленьких зарплат. С середины 2000-х годов Абхазия пережила ряд политических кризисов, отмечается в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Кризис в Абхазии".