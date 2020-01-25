Леонид Дзапшба анонсировал свое участие в выборах президента Абхазии

25 января 2020, 09:25

ЦИК Абхазии зарегистрировал партию "Акзаара", которая выдвинет кандидатом в президенты своего лидера Леонида Дзапшбу. Это уже третья попытка Дзапшбы победить на президентских выборах.

Как сообщал "Кавказский узел", период выдвижения кандидатов в президенты Абхазии начался 22 января и продлится до 11 февраля. Свое участие в выборах уже подтвердил лидер оппозиции Аслан Бжания. Он имеет высокие шансы на победу в президентской гонке и устраивает Кремль. Однако серьезную конкуренцию ему могут составить как кандидаты, близкие к прежней власти, так и представители оппозиции, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Верховный суд Абхазии на фоне протестов удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов 2019 года, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. Рауль Хаджимба, выполнив требование протестующих, 13 января ушел в отставку, не дожидаясь перевыборов. Выдвигать свою кандидатуру на повторных выборах Хаджимба отказался. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба.

Центризбирком зарегистрировал 24 января, политическую партию "Акзаара", председателем которой является Леонид Дзапшба. "Мною принято решение выдвигаться кандидатом на президентских выборах с главной целью - восстановить взаимопонимание народа и доверие народа к власти, укрепить все институты власти и направить их на служение народу и развитию страны, а не личным интересам", - говорится в обращении Дзапшбы. Партия "Акзаара" требует, чтобы парламент еще до выборов принял закон "Об обязательном публичном декларировании должностными лицами и депутатами, и членами их семей, дохода и собственности" и ввел уголовное наказание за незаконное обогащение, информировала 24 января "Абхазия - Информ". По словам Леонида Дзапшбы, в ближайшие дни будет созван съезд партии "Акзаара", на котором будет принято решение о выдвижении его кандидатом в президенты, сообщил 24 января "Sputnik - Абхазия".

Дзапшба уже дважды баллотировался в президенты, в 2014 и 2019 годах. На выборах в 2019 году он набрал около 6% голосов, говорится в биографической справке о Леониде Дзапшбе, подготовленной "Кавказским узлом".

В 2015 году Леонид Дзапшба был назначен министром внутренних дел, но был смещен с этого поста летом 2019 года под давлением протестующих. Оппозиция утверждала, что Дзапшба угрожал уволить подчиненных, которые приняли бы участие в референдуме о досрочных выборах. Акция протеста против Дзапшбы 5 июля 2019 года переросла в штурм здания МВД.

Жители республики считают, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и не дают развиваться стране на фоне безработицы и маленьких зарплат. С середины 2000-х годов Абхазия пережила ряд политических кризисов, отмечается в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кризис в Абхазии".