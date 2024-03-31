Суд прекратил производство по жалобе на хищения при ремонте линии "Ачгуара"

31 марта 2024, 18:36

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Сухумский городской суд прекратил производство по жалобе председателя общественной организации "Абхазское народное движение" Адгура Ардзинбы на бездействие генпрокурора в вопросе закупки материалов для ремонта высоковольтной линии "Ачгуара".

Как писал "Кавказский узел", в начале июня 2023 года Верховный суд Абхазии признал незаконным отказ суда первой инстанции рассмотреть иск о бездействии генпрокурора Абхазии и его заместителя по заявлению о возможных хищениях во время капремонта высоковольтной линии "Ачгуара". Иск подал председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

1 ноября 2022 года в Абхазии начались перебои с энергоснабжением после аварии на высоковольтной линии "Ачгуара". Отключения подачи электричества длились по несколько часов в сутки. Вечером 3 ноября 2022 года "Черноморэнерго" отчиталось о завершении работ, но позднее признало, что проблемы на линии не устранены, и она работает с ограничениями. Тестовое включение линии "Ачгуара" 8 ноября 2022 года выявило "проблемные участки" на линии, после чего было решено подавать электричество по графику.

В Сухумском городском суде 29 марта завершилось рассмотрение жалобы председателя общественной организации "Абхазское народное движение" Адгура Ардзинбы на бездействие генерального прокурора Абхазии Адгура Агрбы по проведению проверки закупки материалов для ремонта высоковольтной линии "Ачгуара", пишет 30 марта "Апсныпресс".

По данным Генеральной прокуратуры, производство по жалобе прекращено по ходатайству представителя ведомства. При этом в сообщении ведомства отмечается, что в некоторых телеграм-каналах распространяется информация о том, что суд принял решение, признавшее бездействие генерального прокурора. Генпрокуратура отмечает, что это ложь. "В настоящее время нет ни одного судебного решения по производству данной проверки, которым были бы признаны действия/бездействие руководства Генеральной прокуратуры РА незаконными или неверными. Призываем всех не распространять заведомо ложные сведения в СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Генпрокуратура отмечает, что процессуальная проверка по фактам возможного хищения при закупке материалов для ремонта "Ачгуара" проводится.

К примеру, о том, что оппозиции удалось доказать факт бездействия прокурора, пишет телеграм-канал Keleshbey, и его публикацию репостит телеграм-канал "Respublica / Республика". Никакой конкретики в данной публикации нет. "Оппозиция доказала факт бездействия прокурора. Суд подтвердил факт бездействия генерального прокурора. Ждем реального расследования по делу о хищении средств во время ремонта линии "Ачгуара", - говорится в ней.

В ноябре 2022 года ветеранская организация "Аруара" призвала депутатов парламента создать комиссию для расследования масштабных перебоев в подаче электричества жителям Абхазии. Дорогостоящий ремонт линии "Ачгуара" был выполнен некачественно, заявил лидер партии "Апсны" Виталий Габния.

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