Законодательный конфликт России и Абхазии

27 сентября 2024, 17:38

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25 сентября 2024 года парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о судебных и арбитражных судах. Это произошло через полтора года после ратификации соглашения Россией и на фоне того, что в начале сентября 2024 года Россия приостановила софинансирование социальных выплат абхазским врачам, учителям и силовым службам. Ранее, в июле 2024 года, в Абхазии не был принят законопроект о возведении апартаментов для иностранцев. О том, как Россия добивается принятия Абхазией нужных ей законов рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Ратификация соглашения о судах

25 сентября 2024 года парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам" .

Соглашение между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам было подписано 29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. 18 марта 2023 года Владимир Путин подписал закон о ратификации этого соглашения .

Полный текст Соглашения опубликован на “Кавказском узле” в разделе “Нормативные акты”.

Документ предусматривает взаимное признание и приведение в исполнение решений судов и международных арбитражей по экономическим спорам. В соглашении прописаны семь оснований для отказа в принудительном исполнении решений, одно из них — ущерб суверенитету или угроза безопасности сторон.

Также соглашение не закрепляет императивных положений о международной подсудности рассматриваемых дел для участников – они самостоятельно могут определить подсудность в пользу суда любого государства .

Как отметил лидер "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, согласно этому документу, российские инвесторы и бизнесмены смогут подавать иски в российские суды, а власти Абхазии будут обязаны исполнять вынесенные ими решения. Решение о признании судебных решений приведёт к тому, что большинство абхазских предприятий будут поглощены более крупными компаниями из вне, заявил он .

Председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталия Смыр в комментарии “Кавказскому узлу” отметила, что основные последствия от ратификации соглашения ощутит на себе абхазское бизнес-сообщество, так как теперь “принятие решений может происходить в каком-нибудь российском суде. То есть юрисдикция другого государства будет распространяться на Абхазию". При этом в обратную сторону – так, чтобы решения абхазских судов действовали на территории России – соглашение не работает, обратила внимание аналитик. “Нонсенс состоит в том, что судебные решения, вынесенные в России, будут обязательны в Абхазии, тем самым ограничивая юрисдикцию собственной судебной системы. При этом у абхазской стороны появляется масса обязательств, а у российской стороны их минимум", – пояснила аналитик.

Ряд общественных и политических сил Абхазии потребовали не ратифицировать соглашение по крайней мере до президентских выборов в Абхазии . Но, по мнению аналитиков, политические последствия от ратификации соглашения важнее, чем экономические, ратификация соглашения политического кризиса в Абхазии не вызовет.

26 сентября 2024 года состоялось общенациональное собрания старейшин Республики Абхазия, в нем также приняли участие ветераны политических и общественных организаций Республики Абхазия. Участники совета старейшин заявили, что парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса. Они предложили разработать программу по репатриации соотечественников и запретить выдавать иностранцам гражданство Абхазии и вид на жительство.

Приостановка российского финансирования соцвыплат

Ратификация соглашения об арбитраже Абхазией была одним из условий для возобновления Россией социальных выплат, приостановленных с 1 сентября 2024 года .

29 августа 2024 года в абхазских Telegram-каналах распространилась фотография будто бы протокола заседания президента Абхазии Аслана Бжании с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком . Первый пункт протокола содержит требования ратифицировать соглашения о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения, разрешающего российским юрлицам реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты, и снять ограничения с российских инвесторов как условие для возобновления социальных выплат, которые прекращаются с 1 сентября 2024 года. Также предусматривается поставка Россией электроэнергии в Абхазию осенью и зимой на коммерческой основе. Еще один пункт предусматривает составление списков для последующего лишения российского гражданства абхазских депутатов, чьи мнения идут вразрез с политикой партии и правительства .

4 сентября 2024 года министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба подтвердил содержание трех пунктов из этого протокола. Он сообщил, что власти России с 1 сентября приостановили социальные выплаты, которые касаются абхазских учителей, врачей и силовых структур. При этом Шамба отметил, что на встречах с российской стороной Абхазию неоднократно предупреждали о возможных последствиях "неисполнения обязательств". По его словам, «определенные санкции» имели место из-за невыполненных обязательств, которые взял на себя Сухум. Он подчеркнул, что у союзников «накопилось много недовольства», и призвал исправить ситуацию.

С российской стороны приостановку соцвыплат пояснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. "В течение достаточно долгого времени парламент Абхазии уходит от выполнения обещаний, связанных с гармонизацией законодательства. Например, не признает юрисдикцию арбитражных судов", – заявил он. При этом депутат уточнил, что в Абхазии есть активная группа-меньшинство, которая выступает против любых соглашений с Россией, видя в этих соглашениях умаление суверенитета Абхазии .

Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве России и Абхазии был подписан 24 ноября 2014 года. Текст договора размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". В этом же разделе опубликованы первоначальные варианты российского и абхазского проектов договора о союзничестве, а также рекомендованный к подписанию окончательный вариант документа. Доступен также подробный сравнительный анализ первых двух вариантов проекта договора с выделенными отличиями между ними, а также анализ всех трех версий документа.

По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, приостановка финансирования соцпомощи Абхазии связана с тем, что ее власти проводят политику, которая ухудшает инвестиционный климат в республике. По его мнению, происходящее подтолкнет власти Абхазии принять законы для улучшения инвестклимата .

Приостановка Россией соцвыплат в Абхазии не является обострением, "речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают", заявил изданию РБК глава МИД России Сергей Лавров.

Абхазские оппозиционеры сошлись в оценке, что халатное отношение властей Абхазии к своим обязательствам и к текущим проблемам привело к кризису в абхазо-российских отношениях, в то время как оппозиция не действует в ущерб стратегическому партнерству с Россией . Это как раз линия поведения Аслана Бжании, где он всегда обманывает, дает какие-то обещания и их не выполняет подчеркнул лидер Абхазского народного движения, оппозиционер Адгур Ардзинба . При этом у жителей Абхазии есть вопрос к президенту республики о том, какие обязательства перед Россией он на себя взял, отметил депутат парламента Абхазии, лидер общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия .

Политологи, опрошенные “Кавказским узлом” также отметили, что причинами приостановки социальных основными стали отказ Сухума принять важные для Москвы законы и невыполнение абхазской стороной обязательств по экономическим соглашениям. При этом эксперты отметили, что такой вариант развития события оговаривался в Соглашении о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 год.

Однако, один из экспертов также не исключил, что риторика о приостановлении финансирования может быть рассчитана на совсем иную аудиторию – грузинскую. "Сейчас в Грузии парламентские выборы. Может, Россия таким образом хочет чуть помочь "Грузинской мечте". Если это так, то ближе к Новому году риторика изменится в обратную сторону", – заключил он.

Скандальный законопроект об апартаментах

17 июля 2024 года депутаты на заседании комитета по экономической политике и реформам рекомендовали парламенту Абхазии рассмотреть законопроект "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия". Этот законопроект являлся версией проекта закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», выдвинутого в феврале 2023 года .

Законопроект предусматривает возведение апартаментов в восточной части Абхазии. Пилотный проект предполагает строительство 10 тысяч номеров на территории 150 гектаров. Апартаменты не предназначены для постоянного проживания. По оценке властей, их продажа иностранцам поможет развитию местной экономики и пополнит государственный бюджет.

Оппозиция и общественные организации выступили против законопроекты, аргументировав это тем, что принятие подобного закона нарушит демографический баланс в стране. По их мнению, если власти разрешат продавать недвижимость иностранцам, то в республику, которая является в России популярным туристическим направлением, хлынут еще большие потоки российских туристов, и коренное население Абхазии окажется в меньшинстве, что угрожает суверенитету республики .

В республике проживает чуть больше 200 тысяч человек, в России – более 140 миллионов, 4 сентября Автор блога "BERG...man Tbilisi" на "Кавказском узле"отметил, что "если даже 30-40 тысяч россиян приобретут недвижимость в Абхазии, с населением чуть больше 200 тысяч человек, учитывая, какая мощнейшая и гигантская империя за ними и какой разрыв в деньгах, то разве сложно понять абхазов, которые опасаются?". И хотя в настоящее время в Абхазии действует запрет на продажу недвижимости иностранцам, оппоненты законопроекта предполагают, что лазейка для получения гражданства владельцев апартаментов найдется .

На заседании парламента 17 июля 2024 года, где рассматривался законопроект, не пустили активистов, прессу и ряд членов парламента, в ходе обсуждения они оставались у здания, периодически вступая в потасовки с силовиками. В ряде населенных пунктов, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта.

25 июля 2024 года стало известно, что законопроект об апартаментах отозван из парламента .

Ранее, летом 2023 года в Абхазии уже возникал политический кризис после утверждения властями передачи России госдачи в Пицунде, поскольку жителями Абхазии любая сдача недвижимости воспринимается как сдача суверенитета. Тогда власти Абхазии обвинили часть оппозиции и активистов в распространении антироссийских настроений. Подробности о кризисе, вызванном передачей России Пицундской госдачи, собраны "Кавказским узлом" в справке "Как передача "Пицунды" России стала причиной протестов в Абхазии".

Однако после ратификации соглашения об арбитраже, эксперты отметили, что вероятно теперь на очереди будет ратификация соглашения о защите российских инвесторов, в котором будут преференции, в том числе освобождение на восемь лет от налогов, и возвращение к закону об апартаментах. “Это катастрофа. Так бездумно отдавать свой суверенитет. Основные решения по экономике будут приниматься вне Абхазии. Но, видимо, это устраивает нынешнее руководство Абхазии", – оценила ситуацию председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталья Смыр.

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