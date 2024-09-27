27 сентября 2024, 17:38
Законодательный конфликт России и Абхазии
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25 сентября 2024 года парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о судебных и арбитражных судах. Это произошло через полтора года после ратификации соглашения Россией и на фоне того, что в начале сентября 2024 года Россия приостановила софинансирование социальных выплат абхазским врачам, учителям и силовым службам. Ранее, в июле 2024 года, в Абхазии не был принят законопроект о возведении апартаментов для иностранцев. О том, как Россия добивается принятия Абхазией нужных ей законов рассказывается в справке “Кавказского узла”.
Ратификация соглашения о судах
25 сентября 2024 года парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам" 1.
Соглашение между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам было подписано 29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. 18 марта 2023 года Владимир Путин подписал закон о ратификации этого соглашения 2.
Полный текст Соглашения опубликован на “Кавказском узле” в разделе “Нормативные акты”.
Документ предусматривает взаимное признание и приведение в исполнение решений судов и международных арбитражей по экономическим спорам. В соглашении прописаны семь оснований для отказа в принудительном исполнении решений, одно из них — ущерб суверенитету или угроза безопасности сторон.
Также соглашение не закрепляет императивных положений о международной подсудности рассматриваемых дел для участников – они самостоятельно могут определить подсудность в пользу суда любого государства 3.
Как отметил лидер "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, согласно этому документу, российские инвесторы и бизнесмены смогут подавать иски в российские суды, а власти Абхазии будут обязаны исполнять вынесенные ими решения. Решение о признании судебных решений приведёт к тому, что большинство абхазских предприятий будут поглощены более крупными компаниями из вне, заявил он 4.
Председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталия Смыр в комментарии “Кавказскому узлу” отметила, что основные последствия от ратификации соглашения ощутит на себе абхазское бизнес-сообщество, так как теперь “принятие решений может происходить в каком-нибудь российском суде. То есть юрисдикция другого государства будет распространяться на Абхазию". При этом в обратную сторону – так, чтобы решения абхазских судов действовали на территории России – соглашение не работает, обратила внимание аналитик. “Нонсенс состоит в том, что судебные решения, вынесенные в России, будут обязательны в Абхазии, тем самым ограничивая юрисдикцию собственной судебной системы. При этом у абхазской стороны появляется масса обязательств, а у российской стороны их минимум", – пояснила аналитик.
Ряд общественных и политических сил Абхазии потребовали не ратифицировать соглашение по крайней мере до президентских выборов в Абхазии 5. Но, по мнению аналитиков, политические последствия от ратификации соглашения важнее, чем экономические, ратификация соглашения политического кризиса в Абхазии не вызовет.
26 сентября 2024 года состоялось общенациональное собрания старейшин Республики Абхазия, в нем также приняли участие ветераны политических и общественных организаций Республики Абхазия. Участники совета старейшин заявили, что парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса. Они предложили разработать программу по репатриации соотечественников и запретить выдавать иностранцам гражданство Абхазии и вид на жительство.
Приостановка российского финансирования соцвыплат
Ратификация соглашения об арбитраже Абхазией была одним из условий для возобновления Россией социальных выплат, приостановленных с 1 сентября 2024 года 6.
29 августа 2024 года в абхазских Telegram-каналах распространилась фотография будто бы протокола заседания президента Абхазии Аслана Бжании с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком 7. Первый пункт протокола содержит требования ратифицировать соглашения о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения, разрешающего российским юрлицам реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты, и снять ограничения с российских инвесторов как условие для возобновления социальных выплат, которые прекращаются с 1 сентября 2024 года. Также предусматривается поставка Россией электроэнергии в Абхазию осенью и зимой на коммерческой основе. Еще один пункт предусматривает составление списков для последующего лишения российского гражданства абхазских депутатов, чьи мнения идут вразрез с политикой партии и правительства 8.
4 сентября 2024 года министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба подтвердил содержание трех пунктов из этого протокола. Он сообщил, что власти России с 1 сентября приостановили социальные выплаты, которые касаются абхазских учителей, врачей и силовых структур. При этом Шамба отметил, что на встречах с российской стороной Абхазию неоднократно предупреждали о возможных последствиях "неисполнения обязательств". По его словам, «определенные санкции» имели место из-за невыполненных обязательств, которые взял на себя Сухум. Он подчеркнул, что у союзников «накопилось много недовольства», и призвал исправить ситуацию.
С российской стороны приостановку соцвыплат пояснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. "В течение достаточно долгого времени парламент Абхазии уходит от выполнения обещаний, связанных с гармонизацией законодательства. Например, не признает юрисдикцию арбитражных судов", – заявил он. При этом депутат уточнил, что в Абхазии есть активная группа-меньшинство, которая выступает против любых соглашений с Россией, видя в этих соглашениях умаление суверенитета Абхазии 9.
Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве России и Абхазии был подписан 24 ноября 2014 года. Текст договора размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". В этом же разделе опубликованы первоначальные варианты российского и абхазского проектов договора о союзничестве, а также рекомендованный к подписанию окончательный вариант документа. Доступен также подробный сравнительный анализ первых двух вариантов проекта договора с выделенными отличиями между ними, а также анализ всех трех версий документа.
По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, приостановка финансирования соцпомощи Абхазии связана с тем, что ее власти проводят политику, которая ухудшает инвестиционный климат в республике. По его мнению, происходящее подтолкнет власти Абхазии принять законы для улучшения инвестклимата 10.
Приостановка Россией соцвыплат в Абхазии не является обострением, "речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают", заявил изданию РБК глава МИД России Сергей Лавров.
Абхазские оппозиционеры сошлись в оценке, что халатное отношение властей Абхазии к своим обязательствам и к текущим проблемам привело к кризису в абхазо-российских отношениях, в то время как оппозиция не действует в ущерб стратегическому партнерству с Россией 11. Это как раз линия поведения Аслана Бжании, где он всегда обманывает, дает какие-то обещания и их не выполняет подчеркнул лидер Абхазского народного движения, оппозиционер Адгур Ардзинба 12. При этом у жителей Абхазии есть вопрос к президенту республики о том, какие обязательства перед Россией он на себя взял, отметил депутат парламента Абхазии, лидер общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия 13.
Политологи, опрошенные “Кавказским узлом” также отметили, что причинами приостановки социальных основными стали отказ Сухума принять важные для Москвы законы и невыполнение абхазской стороной обязательств по экономическим соглашениям. При этом эксперты отметили, что такой вариант развития события оговаривался в Соглашении о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 год.
Однако, один из экспертов также не исключил, что риторика о приостановлении финансирования может быть рассчитана на совсем иную аудиторию – грузинскую. "Сейчас в Грузии парламентские выборы. Может, Россия таким образом хочет чуть помочь "Грузинской мечте". Если это так, то ближе к Новому году риторика изменится в обратную сторону", – заключил он.
Скандальный законопроект об апартаментах
17 июля 2024 года депутаты на заседании комитета по экономической политике и реформам рекомендовали парламенту Абхазии рассмотреть законопроект "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия". Этот законопроект являлся версией проекта закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», выдвинутого в феврале 2023 года 14.
Законопроект предусматривает возведение апартаментов в восточной части Абхазии. Пилотный проект предполагает строительство 10 тысяч номеров на территории 150 гектаров. Апартаменты не предназначены для постоянного проживания. По оценке властей, их продажа иностранцам поможет развитию местной экономики и пополнит государственный бюджет.
Оппозиция и общественные организации выступили против законопроекты, аргументировав это тем, что принятие подобного закона нарушит демографический баланс в стране. По их мнению, если власти разрешат продавать недвижимость иностранцам, то в республику, которая является в России популярным туристическим направлением, хлынут еще большие потоки российских туристов, и коренное население Абхазии окажется в меньшинстве, что угрожает суверенитету республики 15.
В республике проживает чуть больше 200 тысяч человек, в России – более 140 миллионов, 4 сентября Автор блога "BERG...man Tbilisi" на "Кавказском узле"отметил, что "если даже 30-40 тысяч россиян приобретут недвижимость в Абхазии, с населением чуть больше 200 тысяч человек, учитывая, какая мощнейшая и гигантская империя за ними и какой разрыв в деньгах, то разве сложно понять абхазов, которые опасаются?". И хотя в настоящее время в Абхазии действует запрет на продажу недвижимости иностранцам, оппоненты законопроекта предполагают, что лазейка для получения гражданства владельцев апартаментов найдется 16.
На заседании парламента 17 июля 2024 года, где рассматривался законопроект, не пустили активистов, прессу и ряд членов парламента, в ходе обсуждения они оставались у здания, периодически вступая в потасовки с силовиками. В ряде населенных пунктов, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта.
25 июля 2024 года стало известно, что законопроект об апартаментах отозван из парламента 17.
Ранее, летом 2023 года в Абхазии уже возникал политический кризис после утверждения властями передачи России госдачи в Пицунде, поскольку жителями Абхазии любая сдача недвижимости воспринимается как сдача суверенитета. Тогда власти Абхазии обвинили часть оппозиции и активистов в распространении антироссийских настроений. Подробности о кризисе, вызванном передачей России Пицундской госдачи, собраны "Кавказским узлом" в справке "Как передача "Пицунды" России стала причиной протестов в Абхазии".
Однако после ратификации соглашения об арбитраже, эксперты отметили, что вероятно теперь на очереди будет ратификация соглашения о защите российских инвесторов, в котором будут преференции, в том числе освобождение на восемь лет от налогов, и возвращение к закону об апартаментах. “Это катастрофа. Так бездумно отдавать свой суверенитет. Основные решения по экономике будут приниматься вне Абхазии. Но, видимо, это устраивает нынешнее руководство Абхазии", – оценила ситуацию председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталья Смыр.
Примечания
- Парламент ратифицировал российско-абхазское соглашение о взаимном признании судебных решений // Апсныпресс, 25.09.2024.
- РФ ратифицировала соглашение с Абхазией о признании решений судов по экономическим делам // ТАСС, 18.03.2023.
- Парламент ратифицировал российско-абхазское соглашение о взаимном признании судебных решений // Апсныпресс, 25.09.2024.
- https://t.me/respublicaabh/9228
- https://t.me/respublicaabh/9224
- В Абхазии заявили о приостановке Россией социально-экономической помощи // РИА “Новости”, 04.09.2024.
- https://t.me/respublicaabh/9059?single
- https://t.me/abkhazia_center/17306
- Депутат Затулин объяснил, почему Россия сократила выплаты Абхазии // Газета.ру, 04.09.2024.
- «Меньше пиара, больше дела»: в Госдуме обратились к властям Абхазии // NEWS.ru, 04.09.2024.
- https://t.me/respublicaabh/9095
- https://youtu.be/TLfqdXppAy0?si=mnLIPzC-giGOlWSF
- https://t.me/nujnaiagazeta/11543
- Опубликован проект закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов // Апсныпресс, 03.02.2023.
- "Это вопрос сохранения нас как этноса". Как Абхазия борется с иностранным влиянием // JAMnews,
- «Все мы постарались»: почему Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии По оценке Сухума, отношения с Москвой значительно изменились // РБК, 04.09.2024.
- Законопроект о строительстве апартаментов в Восточной Абхазии снят с производства // Апсныпресс, 25.07.2024.