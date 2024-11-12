Суд в Сухуме не нашел правонарушений в действиях трех противников инвестсоглашения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сухумский городской суд прекратил судопроизводство по делам об административных правонарушениях в отношении Рамаза Джопуа, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбы. Аслан Гварамия и Омар Смыр уже вышли на свободу. Власти пообещали отпустить всех задержанных в обмен на разблокировку мостов.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. потребовав освободить задержанных противников инвестиционного соглашения с Россией. Кодорский мост был разблокирован. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба объяснил задержание Омара Смыра, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбы, Рамаза Джопуи и Аслана Гварамии противоправными действиями против депутата парламента.

Протесты, которые возглавила оппозиция Абхазии, спровоцировало жесткое задержание пятерых активистов, но в целом они вызваны накопившимся недовольством действиями властей. При этом протесты выгодны оппозиции с учетом грядущих выборов президента. Материалы о протестах в Абхазии "Кавказский узел" публикует на странице "Кризис в Абхазии".

Задержанные 11 ноября Аслан Гварамия и Омар Смыр отпущены из-под стражи, сообщил сегодня телеграм-канал "Республика"

Также сегодня Сухумский городской суд прекратил судопроизводство по делам об административных правонарушениях в отношении Джопуа, Кокая, Ардзинба в виду отсутствия события. Материалы по Смыр и Гварамии в суд не поступали, говорится в другом сообщении.

Власти Абхазии готовы отпустить сразу всех ранее задержанных представителей оппозиции в обмен на открытие мостов в Сухуме - генеральный прокурор внес такое предложение, оно может быть утверждено до конца суток, сказал член общественной палаты страны Сократ Джинджолия во время переговоров с протестующими.

"Генпрокурор на суде внес предложение освободить. Президент нам намекнул, что решение сегодня будет принято", - привело его слова ТАСС.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.