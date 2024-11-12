Политологи сочли протесты в Абхазии спровоцированными действиями власти

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Протесты, которые возглавила оппозиция Абхазии, спровоцировало жесткое задержание пятерых активистов, но в целом они вызваны накопившимся недовольством действиями властей. При этом протесты выгодны оппозиции с учетом грядущих выборов президента.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Протестующие перекрыли Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. Административные здания оцеплены военными. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что жители села Адзюбжа разблокировали дорогу после переговоров с представителями властей. Утром 12 ноября представители властей пообещали отпустить задержанных, после чего мост был временно открыт для движения. Однако спустя два часа протестующие его вновь перекрыли, обвинив власти во лжи. Представитель ГАИ сообщил, что движение по Кодорскому мосту восстановлено.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что активисты были задержаны за "противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью". Также он отметил, что родственники задержанных и оппозиционеры пытались проникнуть в здание Службы госбезопасности, чтобы освободить их. Позднее было опубликовано видео конфликта.

Сложившуюся в Абхазии ситуацию "Кавказскому узлу" прокомментировали политолог Давид Дасания и журналист Антон Кривенюк.

Хотя протесты и возглавила оппозиция, но они обусловлены накопившимся недовольством в народе политикой нынешних властей Абхазии, уверен Давид Дасания.

"Правительство Абхазии — премьер-министр Александр Анкваб и в большей степени президент Аслан Бжания — ведут себя неадекватно, проводят антинародную политику. Стараются всё по возможности распродать, завезти в Абхазию крупных российских олигархов, подмять под себя бизнес и скопировать Путина, создав жёсткий, антидемократический режим в Абхазии. Об этом говорили многие выступающие", - заявил Дасания.

Он отметил, что жёсткое задержание стало одним из поводов выплеснуть недовольство.

"Поведение силовиков было «ниже плинтуса» - кладут невинных людей на землю, оскорбляя их. Си ловики совершенно уверовали в свою безнаказанность. И это идёт от нынешнего президента. Поэтому если оппозиция в ближайшее время выиграет, то ему это не должны простить", - сказал Дасания.

Антон Кривенюк заявил, что протестную акцию устроила оппозиция. "При этом, конечно, задерживали конкретных людей, представителей конкретных абхазских фамилий. И нет сомнения, что их родные встанут за них, поэтому протест приобретает характер общего, народного", - сказал он.

По мнению журналиста, задержание было чрезмерно жёстким. "В Абхазии так не принято разговаривать с людьми. Не в силу демократического устройства или этикета. А в связи с тем, что в Абхазии все чьи-то люди. Если кто-то побил чьего-то брата, ему сотня человек зададут вопрос: зачем ты это сделал? И такое жёсткое задержание в Абхазии будет иметь последствия персонально для тех, кто задерживал. Пусть они и сотрудники силовых органов, но они могут иметь проблемы", - полагает Кривенюк.

По его словам, для оппозиции это выгодная ситуация. "Это провоцирование конфликта. Задача оппозиции — свалить власть. Скоро выборы (в начале 2025 года должны пройти выборы президента Абхазии - прим. "Кавказского узла") и всё это будет использовано в предвыборной кампании. Оппозиция желает сформировать условия для общенационального протеста. А власть неумело подыгрывает", - резюмировал Кривенюк.

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