Опубликованы кадры конфликта с депутатом в Сухуме

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Задержанию пяти активистов в Сухуме предшествовали конфликт между несколькими мужчинами на парковке и потасовка. Жители села Адзюбжа перекрыли пост, требуя отпустить задержанных.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители перекрыли Гумистинский мост, потребовав освободить задержанных сегодня противников инвестиционного соглашения с Россией. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что активисты были задержаны за "противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью". Также он отметил, что родственники задержанных и оппозиционеры пытались проникнуть в здание Службы госбезопасности, чтобы освободить их.

Сегодня, 12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совбеза по поводу задержания пятерых активистов, пишет телеграм-канал "Respublica/Республика". На нем было заявлено, что задержанные обматерили депутата и попытались его побить. При этом фамилию депутата не назвали.

Задержание граждан спровоцировало сбор граждан возле здания МВД и Службы госбезопасности. На заседании собравшихся назвали "сторонниками оппозиции". Они пытались проникнуть в здание МВД и СГБ, в настоящее время идет сбор материала.

Телеграм-канал также публикует видео инцидента, после которого были задержаны пять человек. На нем видно, что группа мужчин - человек 15 - толкаются на стоянке возле здания. Явной драки нет, однако один из присутствующих прижал другого к автомобилю, схватив за грудки. В это время другой мужчина несколько раз ударяет оппонента. Большинство же мужчин пытается прекратить потасовку.

Также опубликован ролик с моментом задержания участников потасовки. На нем видно, что к двух черным фургонам подъезжают такие же фургоны с мигалками, силовики вытаскивают мужчин из машин и бросают на пол, надевая наручники. Звучат крики и мат. Силовиков было человек десять.

Тем временем жители села Адзюбжа перекрыли Кодорский мост, требуя освободить задержанных. На видео, которое также опубликовал телеграм-канал, видно, что мост перекрыт грузовым прицепом. Из-за этого проехать не могут несколько автомобилей, в том числе грузовик с сеном.

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