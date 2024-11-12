Генпрокурор Абхазии объяснил задержания активистов

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Пятеро задержанных активистов, по словам генпрокурора Абхазии, совершили противоправные действия в отношении депутата.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители перекрыли Гумистинский мост, потребовав освободить задержанных сегодня противников инвестиционного соглашения с Россией. На улицах Сухума на фоне протестов появилась военная техника.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба прокомментировал задержание Омара Смыра, Гарии Кокои, Алмасхана Ардзинбы, Рамаза Джопуи и Аслана Гварамии. "Группой лиц, находящихся во дворе здания парламента Республики Абхазия, были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью", - заявил он на видео. Оно опубликовано, в частности, в телеграм-канале "Respublica/Республика".

По его словам, задержанные находятся в изоляторе временного содержания, а силовики действовали в рамках закона. "Позже родственниками задержанных и представителями оппозиционных сил была совершена попытка насильственного проникновения в здание Службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных лиц, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - заявил Агрба.

Он также сообщил, что проводится процессуальная проверка, и призвал "воздержаться от дальнейших противоправных действий, нацеленных на дестабилизацию общественной обстановки в Республике Абхазия".

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