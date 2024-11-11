Военную технику стягивают в Сухум

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На улицах Сухума, в частности у администрации президента Абхазии, на фоне протестов появилась военная техника.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители перекрыли Гумистинский мост, потребовав освободить задержанных сегодня противников инвестиционного соглашения с Россией.

Два видео, на которых на улицах Сухума запечатлена военная техника, опубликовал сегодня Telegram-канал "Аиашара". На одном из них автомобиль движется по дороге, впереди машины, из которой ведется схемка. На другой записи видны стоящие автомобили недалеко от здания администрации президента Абхазии.

Участники протестов призвали жителей Абхазии присоединиться к ним на площади Свободы и Гумистинском мосту, что власти расправляются с политической оппозицией путем жестких необоснованных задержаний, и заявили, что будут продолжать акцию, пока не будут освобождены все задержанные, следует из видео, которое опубликовал Telegram-канал D News Абхазия.

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