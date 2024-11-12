Кодорский мост в Абхазии вновь открыт

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Движение по мосту через реку Кодор в Абхазии, который перекрывали участники протестной акции, разблокировано.

Как сообщал писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Протестующие перекрыли Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. Административные здания оцеплены военными. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что жители села Адзюбжа разблокировали дорогу после переговоров с представителями властей. Утром 12 ноября представители властей пообещали отпустить задержанных, после чего мост был временно открыт для движения. Однако спустя два часа протестующие его вновь перекрыли, обвинив власти во лжи.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что активисты были задержаны за "противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью". Также он отметил, что родственники задержанных и оппозиционеры пытались проникнуть в здание Службы госбезопасности, чтобы освободить их. Позднее было опубликовано видео конфликта.

Движение по мосту через реку Кодор восстановлено, со ссылкой на начальника ГАИ Очамчирского района Эдуарда Кукуризе в 12.53 мск сообщило РИА "Новости". По состоянию на этот время были перекрыты верхний и нижний Гумистинские мосты, указало агентство.

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