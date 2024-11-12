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11:19, 12 ноября 2024

Бжания обратился к протестующим

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Адзюбжа разблокировали дорогу после переговоров с представителями властей, заявил президент Абхазии, призвавший граждан не поддаваться на провокации.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Протестующие перекрыли Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. Административные здания оцеплены военными.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что активисты были задержаны за "противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью". Также он отметил, что родственники задержанных и оппозиционеры пытались проникнуть в здание Службы госбезопасности, чтобы освободить их. Позднее было опубликовано видео конфликта.

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам. "Обращаюсь к вам в связи с ситуацией, вызванной блокированием республиканской трассы, что привело к большим неудобствам для наших граждан. Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы. Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности. По моему поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа. Они отнеслись с пониманием, и данный участок автомобильной дороги разблокирован. Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги", - сказал он.

По его словам, в отношении задержанных правоохранительные органы проводят проверки. "Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Правоохранительные органы Республики Абхазия имеют достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране", - заявил Бжания, слова которого приводит телеграм-канал "Апсныпресс", насчитывающий 4736 подписчиков.

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Автор: "Кавказский узел"

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