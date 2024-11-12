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10:04, 12 ноября 2024

В сети появилось видео стычки с силовиками в Абхазии

Драка протестующих с силовиками. Коллаж "Кавказского узла". Фото: скриншоты из видео https://t.me/respublicaabh/9611

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Протестующие подрались с силовиками на Кодорском мосту.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Протестующие перекрыли Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. Административные здания оцеплены военными.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что активисты были задержаны за "противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью". Также он отметил, что родственники задержанных и оппозиционеры пытались проникнуть в здание Службы госбезопасности, чтобы освободить их. Позднее было опубликовано видео конфликта.

В Сети появилось видео массовой драки. Оно снято из автомобиля, который стоит на проезжей части. Время съемки не указывается, однако на улице уже светло. Впереди на дороге видно еще несколько машин, а с противоположной стороны автомобили стоят на обочине, и полоса движения свободна. По ней движется толпа людей. Она идет по направлению к машине, из которой снимается видео. Внутри толпы завязывается драка.

Видео опубликовано в телеграм-канале RESPUBLICA, рассказывающем о событиях в Абхазии и насчитывающем 12 573 подписчика. Оно сопровождается текстом: «Потасовка на Кодорском мосту между протестующими и силовиками».

"Действия силовиков на Кодорском мосту ещё раз доказывают, что договариваться с этой властью бесполезно...Речь шла об освобождении задержанных. Вместо этого на протестующих напали силовики ", - говорится в публикации телеграм-канала "Нужной газеты". 

Напомним, что утром появились сообщения о снятии блокады с Кодорского моста. "Кодорский мост разблокирован", в 8.29 мск сообщил, в частности, телеграм-канал АИАШАРА. По предварительной информации, к протестующим приехали депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчырского района Беслан Бигвава. Они пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу (т.к. никакого материала для их нахождения за решеткой нет) и попросили под их ответственность разблокировать дорогу, говорится в сообщении. 

"Показным видео с задержанием оппозиционеров методом «мордой в асфальт», видимо власти пытались взять на испуг недовольные массы. Но вышло с точностью до наоборот - массовая драка на Кодорском мосту. Неумение просчитывать ситуация, правильно выстраивать стратегию поведения - отличительная черта команды Аслана Бжания", - делает вывод журналист Инал Хашиг в своем телеграм-канале.

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Автор: "Кавказский узел"

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