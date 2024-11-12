Административные здания в столице Абхазии оцеплены военными

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Въезд и выезд из Сухума затруднены, все правительственные здания взяты в оцепление.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Протестующие перекрыли Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что активисты были задержаны за "противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью". Также он отметил, что родственники задержанных и оппозиционеры пытались проникнуть в здание Службы госбезопасности, чтобы освободить их. Позднее было опубликовано видео конфликта.

Все правительственные здания в столице Абхазии взяты в оцепление военными, больше всего сил стянуто к парламенту страны. Во дворе МВД стоят, как минимум, две бронемашины, сообщает в 8.12 мск телеграм-канал RusNews.

По данным источника, наиболее серьёзный затор наблюдается на Гумистинском мосту, а на Кодорском мосту ночью произошла потасовка разгневанных людей с представителями властей.

Сухум практически парализован. "Выезд и въезд в город затруднены. Растянулась огромная пробка. Пересечение мостов возможно только пешим ходом", сообщила в телеграм-канале в 8.16 мск "Нужная Газета"

Один из мостов протестующие утром разблокировали после переговоров с представителями властей.

Кодорский мост разблокирован, в 8.29 мск сообщил телеграм-канал АИАШАРА. По предварительной информации, к протестующим приехали депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчырского района Беслан Бигвава. Они пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу (т.к. никакого материала для их нахождения за решеткой нет) и попросили под их ответственность разблокировать дорогу, говорится в сообщении.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. Власти Абхазии подписали соглашение об инвестициях с Россией, хотя оно должно было пройти второе обсуждение в парламенте, и тем самым проигнорировали закон, а также принизили роль законодательного органа, подчеркнули они.

30 октября неожиданно для общественности Абхазии министр экономики республики подписал соглашение об инвестициях, отметил телеграм-канал "Республика". Минэкономики Абхазии на своем сайте 30 октября сообщило о подписании правительством республики и правительством России инвестиционного соглашения.

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