Протестующие перекрыли третий мост в Сухуме

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Протестующие перекрыли Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. Лидер Абхазского народного фронта Адгур Ардзинба назвал перекрытие дорог и мостов вынужденной мерой.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители перекрыли Гумистинский мост, потребовав освободить задержанных противников инвестиционного соглашения с Россией. Сегодня ночью жители села Адзюбжа перекрыли еще один мост - Кодорский, также требуя освободить задержанных.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что активисты были задержаны за "противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью". Также он отметил, что родственники задержанных и оппозиционеры пытались проникнуть в здание Службы госбезопасности, чтобы освободить их. Позднее было опубликовано видео конфликта.

Три моста, по которым можно попасть в Сухум - Гумистинский мост, Нижний Гумистинский мост и Кодорский мост - заблокированы протестующими сегодня, 12 ноября, сообщает телеграм-канал "Апсны Хабар".

По данным канала, самый серьезный затор образовался на Гумистинском мосту. Для тех, кто хочет принять участие в акции протеста, в Сухуме будет организован транспорт, едущий до площади Свободы.

Лидер Абхазского народного фронта Адгур Ардзинба прокомментировал перекрытие дорог и мостов. "Те, кто следят за действия оппозиции все пять лет, знают, что мы никогда не поддерживали подобные акции. Но сегодня это вынужденные меры. Мы будем добиваться не только их освобождения. Это соглашение, которое хотят ратифицировать - дать олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии, будет остановлено", - приводит его словам "Respublica/Республика".

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. Власти Абхазии подписали соглашение об инвестициях с Россией, хотя оно должно было пройти второе обсуждение в парламенте, и тем самым проигнорировали закон, а также принизили роль законодательного органа, подчеркнули они.

30 октября неожиданно для общественности Абхазии министр экономики республики подписал соглашение об инвестициях, отметил телеграм-канал "Республика". Минэкономики Абхазии на своем сайте 30 октября сообщило о подписании правительством республики и правительством России инвестиционного соглашения.

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