Задержания активистов в Сухуми вылились в стычки с силовиками

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Силовики в Сухуми задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. Власти Абхазии подписали соглашение об инвестициях с Россией, хотя оно должно было пройти второе обсуждение в парламенте, и тем самым проигнорировали закон, а также принизили роль законодательного органа, подчеркнули они.

30 октября неожиданно для общественности Абхазии министр экономики республики подписал соглашение об инвестициях, отметил телеграм-канал "Республика". Минэкономики Абхазии на своем сайте 30 октября сообщило о подписании правительством республики и правительством России инвестиционного соглашения.

Сегодня, 11 ноября 2024 года, в Дворце культуры Гудауты состоялось собрание общественности с участием депутатов Народного Собрания Республики Абхазия, депутатов Гудаутского районного собрания, представителей всех сел района. Участники собрания приняли резолюцию, в котором призвали парламентариев не ратифицировать соглашение об инвестпроектах.

После завершения собрания на въезде в Сухум были задержаны Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, они доставлены в Службу госбезопасности, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика".

После информации об их задержании жители Абхазии стали собираться люди, у здания Службы госбезопасности возникла потасовка. Жители требуют открыть ворота и протаранили их автомобилем, следует из сообщений Telegram-канала "Республика".

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