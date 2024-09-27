27 сентября 2024, 13:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Соглашение между Россией и Абхазией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам" было подписано 29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. 18 марта 2023 года Владимир Путин подписал закон о ратификации этого соглашения. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение 25 сентября 2024 года. Соглашение устанавливает, что Россия и Абхазия взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Признание и приведение в исполнение решений по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, не предусматривается.

СОГЛАШЕНИЕ

между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании

и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений

но экономическим делам

Российская Федерация и Республика Абхазия, именуемые в дальнейшем Сторонами, придавая важное значение развитию сотрудничества в области оказания правовой помощи участникам предпринимательской и иной экономической деятельности, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Признание и приведение в исполнение судебных

и арбитражных решений

Стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - судебное или арбитражное решение соответственно).

Положения настоящего Соглашения применяются также к судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения.

Признанию и приведению в исполнение в рамках настоящего Соглашения подлежат судебные и арбитражные решения, вынесенные при разрешении дела по существу. Признанию и приведению в исполнение в рамках настоящего Соглашения не подлежат судебные и арбитражные решения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

Статья 2

Компетенция суда на рассмотрение заявления о признании

и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений

Заявление о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения подается взыскателем в суд, компетентный в соответствии с процессуальным законодательством Стороны, на территории которой испрашивается исполнение судебного или арбитражного решения (далее - суд запрашиваемой Стороны).

Статья 3

Порядок признания и приведения в исполнение

судебных и арбитражных решений

Вопросы признания и приведения в исполнение судебных решений, включая порядок рассмотрения заявления взыскателя о таком признании и приведении в исполнение, регулируются законодательством запрашиваемой Стороны, если иное не определено настоящим Соглашением. Стороны соглашаются, что к вопросам признания и приведения в исполнение арбитражных решений между Сторонами подлежит применению Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года (далее- Конвенция), за исключением вопросов, прямо урегулированных настоящим Соглашением. При этом Конвенция применяется к сотрудничеству в рамках настоящего Соглашения, как если бы Республика Абхазия являлась участником Конвенции. В рамках рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений суд запрашиваемой Стороны не осуществляет пересмотр судебных и арбитражных решений по существу.

Статья 4

Заявление о признании и приведении в исполнение судебного

или арбитражного решения

Заявление о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения должно содержать:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) наименование и место нахождения суда или международного коммерческого арбитража, вынесшего решение;

3) наименование взыскателя, указание места нахождения взыскателя или места его жительства, наименование представителя, указание места нахождения или места его жительства (в случае если заявление подается представителем);

4) наименование должника, указание его места нахождения или места жительства. В случае если место нахождение или место жительства должника неизвестны, - место нахождения его имущества;

5) сведения о судебном или арбитражном решении, о признании и приведении в исполнение которого ходатайствует взыскатель;

6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения;

7) перечень прилагаемых документов.

К заявлению о признании и приведении в исполнение судебного решения необходимо приложить:

1) удостоверенную надлежащим образом копию судебного решения, о признании и приведении в исполнение которого ходатайствует взыскатель;

2) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий вступление судебного решения в законную силу, если это не указано в тексте самого судебного решения;

3) документ о частичном исполнении судебного решения, если оно ранее исполнялось на территории Стороны, суд которой вынес судебное решение;

4) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий, что должник был своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве дела в суде, о признании и приведении в исполнение решения которого ходатайствует взыскатель;

5) надлежащим образом удостоверенные доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (в случае если заявление подается представителем);

6) документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и приведении в исполнение судебного решения;

7) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

К заявлению о признании и приведении в исполнение арбитражного решения необходимо приложить:

1) удостоверенную надлежащим образом копию арбитражного решения;

2) удостоверенную надлежащим образом копию арбитражного соглашения (при наличии);

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Статья 5

Основания отказа в признании и принудительном исполнении

судебного решения

Суд запрашиваемой Стороны отказывает в признании и приведении в исполнение судебного решения полностью или в части,

1) судебное решение по праву Стороны, на территории которой оно принято, не вступило в законную силу или не подлежит исполнению;

2) Сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения;

3) рассмотрение дела относится к исключительной компетенции судов запрашиваемой Стороны;

4) имеется вступившее в законную силу решение суда запрашиваемой Стороны, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;

5) на рассмотрении суда запрашиваемой Стороны находится дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство но которому возбуждено до возбуждения производства по делу в суде Стороны, вынесшем судебное решение по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, признание и принудительное исполнение которого испрашивается взыскателем;

6) истек срок предъявления судебного решения к признанию и приведению в исполнение и этот срок по ходатайству взыскателя не восстановлен судом запрашиваемой Стороны;

7) исполнение судебного решения может нанести ущерб суверенитету. угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку запрашиваемой Стороны.

Суд запрашиваемой Стороны может отказать в признании и приведении в исполнение судебного решения по основаниям, предусмотренным подпунктами 3-7 пункта 1 настоящей статьи, и при условии, что должник не ссылается на указанные основания.

Статья 6

Признание судебных и арбитражных решений, не требующих

принудительного исполнения

Судебные и арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения, признаются в соответствии с законодательством Сторон без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного лица не поступят возражения относительно этого.

Статья 7

Расходы, связанные с признанием и приведением в исполнение

судебных и арбитражных решений

За обращение в суд с заявлением о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения взыскатель уплачивает государственную пошлину в порядке и в размере, установленных законодательством запрашиваемой Стороны.

В отношении судебных расходов, связанных с признанием и приведением в исполнение судебного или арбитражного решения, применяется законодательство Стороны, на территории которой судебное или арбитражное решение должно быть приведено в исполнение.

Статья 8

Языки

Заявление о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения, прилагаемые к нему документы, последующая переписка и дополнительная информация, направляемые на основании настоящего Соглашения, составляются на русском языке.

Статья 9

Консультации и разрешение споров

Спорные вопросы, возникающие при толковании и применении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Статья 10

Внесение изменений

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения.

Статья 11

Вступление в силу и прекращение действия

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Настоящее Соглашение применяется в отношении заявлений о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений, поступивших после его вступления в силу, даже если соответствующие судебные и арбитражные решения, подлежащие признанию и приведению в исполнение, были вынесены до этой даты. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 180 дней с даты получения но дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о се намерении прекратить его действие. Прекращение действия настоящего Соглашения не препятствует исполнению заявлений о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений, полученных в период его действия.

Совершено в г. Санкт-Петербурге «29» июня 2022 г. в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Российскую Федерацию (подпись) За Республику Абхазия (подпись)

Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/60911/