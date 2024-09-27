27 сентября 2024, 13:53
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений но экономическим делам
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Соглашение между Россией и Абхазией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам" было подписано 29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. 18 марта 2023 года Владимир Путин подписал закон о ратификации этого соглашения. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение 25 сентября 2024 года. Соглашение устанавливает, что Россия и Абхазия взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Признание и приведение в исполнение решений по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, не предусматривается.
СОГЛАШЕНИЕ
между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании
и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений
но экономическим делам
Российская Федерация и Республика Абхазия, именуемые в дальнейшем Сторонами, придавая важное значение развитию сотрудничества в области оказания правовой помощи участникам предпринимательской и иной экономической деятельности, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Признание и приведение в исполнение судебных
и арбитражных решений
- Стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - судебное или арбитражное решение соответственно).
Положения настоящего Соглашения применяются также к судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения.
- Признанию и приведению в исполнение в рамках настоящего Соглашения подлежат судебные и арбитражные решения, вынесенные при разрешении дела по существу.
- Признанию и приведению в исполнение в рамках настоящего Соглашения не подлежат судебные и арбитражные решения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Статья 2
Компетенция суда на рассмотрение заявления о признании
и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений
Заявление о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения подается взыскателем в суд, компетентный в соответствии с процессуальным законодательством Стороны, на территории которой испрашивается исполнение судебного или арбитражного решения (далее - суд запрашиваемой Стороны).
Статья 3
Порядок признания и приведения в исполнение
судебных и арбитражных решений
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Вопросы признания и приведения в исполнение судебных решений, включая порядок рассмотрения заявления взыскателя о таком признании и приведении в исполнение, регулируются законодательством запрашиваемой Стороны, если иное не определено настоящим Соглашением.
- Стороны соглашаются, что к вопросам признания и приведения в исполнение арбитражных решений между Сторонами подлежит применению Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года (далее- Конвенция), за исключением вопросов, прямо урегулированных настоящим Соглашением. При этом Конвенция применяется к сотрудничеству в рамках настоящего Соглашения, как если бы Республика Абхазия являлась участником Конвенции.
- В рамках рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений суд запрашиваемой Стороны не осуществляет пересмотр судебных и арбитражных решений по существу.
Статья 4
Заявление о признании и приведении в исполнение судебного
или арбитражного решения
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Заявление о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения должно содержать:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование и место нахождения суда или международного коммерческого арбитража, вынесшего решение;
3) наименование взыскателя, указание места нахождения взыскателя или места его жительства, наименование представителя, указание места нахождения или места его жительства (в случае если заявление подается представителем);
4) наименование должника, указание его места нахождения или места жительства. В случае если место нахождение или место жительства должника неизвестны, - место нахождения его имущества;
5) сведения о судебном или арбитражном решении, о признании и приведении в исполнение которого ходатайствует взыскатель;
6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения;
7) перечень прилагаемых документов.
- К заявлению о признании и приведении в исполнение судебного решения необходимо приложить:
1) удостоверенную надлежащим образом копию судебного решения, о признании и приведении в исполнение которого ходатайствует взыскатель;
2) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий вступление судебного решения в законную силу, если это не указано в тексте самого судебного решения;
3) документ о частичном исполнении судебного решения, если оно ранее исполнялось на территории Стороны, суд которой вынес судебное решение;
4) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий, что должник был своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве дела в суде, о признании и приведении в исполнение решения которого ходатайствует взыскатель;
5) надлежащим образом удостоверенные доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (в случае если заявление подается представителем);
6) документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и приведении в исполнение судебного решения;
7) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
- К заявлению о признании и приведении в исполнение арбитражного решения необходимо приложить:
1) удостоверенную надлежащим образом копию арбитражного решения;
2) удостоверенную надлежащим образом копию арбитражного соглашения (при наличии);
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Статья 5
Основания отказа в признании и принудительном исполнении
судебного решения
- Суд запрашиваемой Стороны отказывает в признании и приведении в исполнение судебного решения полностью или в части,
1) судебное решение по праву Стороны, на территории которой оно принято, не вступило в законную силу или не подлежит исполнению;
2) Сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения;
3) рассмотрение дела относится к исключительной компетенции судов запрашиваемой Стороны;
4) имеется вступившее в законную силу решение суда запрашиваемой Стороны, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;
5) на рассмотрении суда запрашиваемой Стороны находится дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство но которому возбуждено до возбуждения производства по делу в суде Стороны, вынесшем судебное решение по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, признание и принудительное исполнение которого испрашивается взыскателем;
6) истек срок предъявления судебного решения к признанию и приведению в исполнение и этот срок по ходатайству взыскателя не восстановлен судом запрашиваемой Стороны;
7) исполнение судебного решения может нанести ущерб суверенитету. угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку запрашиваемой Стороны.
- Суд запрашиваемой Стороны может отказать в признании и приведении в исполнение судебного решения по основаниям, предусмотренным подпунктами 3-7 пункта 1 настоящей статьи, и при условии, что должник не ссылается на указанные основания.
Статья 6
Признание судебных и арбитражных решений, не требующих
принудительного исполнения
Судебные и арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения, признаются в соответствии с законодательством Сторон без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного лица не поступят возражения относительно этого.
Статья 7
Расходы, связанные с признанием и приведением в исполнение
судебных и арбитражных решений
За обращение в суд с заявлением о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения взыскатель уплачивает государственную пошлину в порядке и в размере, установленных законодательством запрашиваемой Стороны.
В отношении судебных расходов, связанных с признанием и приведением в исполнение судебного или арбитражного решения, применяется законодательство Стороны, на территории которой судебное или арбитражное решение должно быть приведено в исполнение.
Статья 8
Языки
Заявление о признании и приведении в исполнение судебного или арбитражного решения, прилагаемые к нему документы, последующая переписка и дополнительная информация, направляемые на основании настоящего Соглашения, составляются на русском языке.
Статья 9
Консультации и разрешение споров
Спорные вопросы, возникающие при толковании и применении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
Статья 10
Внесение изменений
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения.
Статья 11
Вступление в силу и прекращение действия
- Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
- Настоящее Соглашение применяется в отношении заявлений о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений, поступивших после его вступления в силу, даже если соответствующие судебные и арбитражные решения, подлежащие признанию и приведению в исполнение, были вынесены до этой даты.
- Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 180 дней с даты получения но дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о се намерении прекратить его действие.
- Прекращение действия настоящего Соглашения не препятствует исполнению заявлений о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений, полученных в период его действия.
Совершено в г. Санкт-Петербурге «29» июня 2022 г. в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Российскую Федерацию (подпись) За Республику Абхазия (подпись)
Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/60911/