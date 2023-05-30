Президент Абхазии отверг требования участников митинга

30 мая 2023, 19:54

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Представители оппозиции отправились к президенту Абхазии Аслану Бжании с резолюцией, которую приняли участники митинга в Сухуме, однако он отказался рассматривать требования митингующих. Оппозиция объявила о начале серии акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга на Театральной площади в Сухуме потребовали сегодня отставки правительства во главе с Александром Анквабом. Одновременно у администрации президента собрались сторонники Аслана Бжании. Власти Абхазии предприняли беспрецедентные меры безопасности в преддверии митинга оппозиции, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Митинг запланирован на 14.00 мск. В ночь на 30 мая стало известно, что сотрудники МВД Абхазии задержали активистов и стянули технику к комплексу правительственных зданий в Сухуме в связи с запланированным митингом оппозиции. МВД опровергло эти сведения.

Участники митинга в Сухуме приняли сегодня резолюцию, в которой потребовали отправить правительство в отставку. Также они призвали президента создать совет по реформам при президенте с участием всех общественных сил, отменить распоряжение о легализации торговли с Грузией, отменить распоряжение о повышении тарифов на электричество, отозвать Соглашение по госдаче "Пицунда". Кроме того, авторы резолюции потребовали от президента отказаться от проекта по апарт-отелям и проекта приватизации энергетики, от соглашения по судебным решениям, создать градостроительную комиссию, сообщила сегодня "Нужная газета" в своем Telegram-канале.

Три делегата отправились к президенту с тем, чтобы сообщить им о решении митинга и пригласить его выступить перед митингующими, собравшиеся на площади ожидали их возвращения. Активистов долго держали у входа в администрацию, но все же согласились пропустить. Бжания принял их, но отказался рассматривать требования, выдвинутые в резолюции, сообщило издание.

"Сегодняшняя акция протеста с самого начала была заявлена как мирная акция протеста. У власти не было никаких оснований нагнетать обстановку", - заявил сегодня лидер "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

Он отметил, что кабинет министров, который за три года не провел ни одной реформы, ни одной инициативы, ни одной программы, глава государства считает их работу удовлетворительной и категорически отказался отправлять Кабмин в отставку, заявил Ардзинба "С этого дня мы объявляем о начала серии акций протеста в рамках закона, где мы будем добиваться, чтобы эта антинародная власть ушла", - следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Республика".

В сентябре 2022 года в Абхазии возник резонанс из-за информации о том, что власти планируют передать России госдачу в Пицунде, неоднократно проходили акции протеста. Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря.Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение.





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