Протестующие потребовали от Бжании отставки без условий

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Участники митинга в Сухуме потребовали от президента Аслана Бжании объявить о своей отставке без выдвижения встречных условий.

Как писал "Кавказский узел", абхазские оппозиционеры исключили консенсус с действующими властями и назвали вероятным переход власти к Координационному совету. Вечером 16 ноября протестующие остались на ночь внутри и снаружи правительственного комплекса. Сегодня они начали демонтаж забора вокруг комплекса правительственных зданий. Штаб оппозиции призвал своих сторонников собраться на площади в Сухуме в 15 мск.

16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

На площади около здания администрации президента собрались не менее сотни человек, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале "D News Абхазия".

Перед собравшимися выступил один из лидеров протестов, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба . "Наши требования неизменны. Аслан Бжания должен уйти в отставку", - сказал он.

Ардзинба напомнил, что президент предложил протестующим покинуть правительственный комплекс. "Мы должны ему на слово поверить, что он здесь подпишет заявление [об отставке], и потом состоятся досрочные выборы. В это, я думаю, никто из нас не поверит, поэтому мы ему предлагаем следующее… Там, где он находится, он уже проводит совещания, делает видимость работы… Он имеет возможность подписать заявление о своей отставке. Вот это требование пока выполнено не будет, мы все отсюда не уйдем. Правильно?" – сказал он. Собравшиеся ответили криками "Да" и аплодисментами.

Напомним, 15 ноября участники протестов прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. После этого сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. 13 человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них были госпитализированы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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