Участники протестов демонтируют забор около правительственных зданий в Сухуме

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Жители Абхазии, требующие отставки президента, начали демонтаж забора вокруг комплекса правительственных зданий. Штаб оппозиции призвал своих сторонников собраться на площади в Сухуме.

Как писал "Кавказский узел", абхазские оппозиционеры исключили консенсус с действующими властями и назвали вероятным переход власти к Координационному совету. Вечером 16 ноября протестующие остались на ночь внутри и снаружи правительственного комплекса. По итогам второго дня противостояния в Абхазии наступил непрочный баланс, обе стороны ожидают действий Москвы, объяснили аналитики.

16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Протестующие начали демонтаж забора, "установленного Асланом Бжания вокруг комплекса правительственных зданий", сообщает "Нужная газета".

Об этом же сообщает и телеграм-канал "D News Абхазия". "Начался демонтаж забора, который был прозван в народе «забор позора»", - говорится в публикации. Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на кадрах которого видно, как мужчина распиливает электропилой металлические прутья высокого забора. Рядом с этим местом собралось множество людей, слышны одобрительные возгласы и аплодисменты.

Действущая власть Абхазии "падет, как и этот забор, как пала Берлинская стена", заявил сторонник оппозиции Леуан Лагулаа. "Но нужно будет оставить небольшой кусочек от забора и рядом установить табличку с надписью: «При президенте Аслане Бжания вокруг комплекса правительственных зданий был возведен четырехметровый железный забор, который был призван отгородить власть от народа. Власть Бжания рухнула, а забор разобран, но этот небольшой кусочек оставлен в назидание всем будущим правителям Абхазии", - приводятся его слова в телеграм-канале "Апсны Хабар".

Координационный совет оппозиции объявил "общий сбор" в 15:00 мск на площади у здания администрации президента, сообщает телеграм-канал Respublica. "Координационный совет сделает ряд заявлений по дальнейшим действиям в связи с политическим кризисом в Абхазии", - говорится в публикации.

Напомним, 15 ноября участники протестов прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. После этого сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. 13 человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них были госпитализированы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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