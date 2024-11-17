RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:57, 17 ноября 2024

Участники протестов демонтируют забор около правительственных зданий в Сухуме

Демонтаж забора вокруг комплекса правительственных зданий. Сухум, 17 ноября 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала "D News Абхазия" https://t.me/DNAbkhazia/8756

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Абхазии, требующие отставки президента, начали демонтаж забора вокруг комплекса правительственных зданий. Штаб оппозиции призвал своих сторонников собраться на площади в Сухуме.

Как писал "Кавказский узел", абхазские оппозиционеры исключили консенсус с действующими властями и назвали вероятным переход власти к Координационному совету. Вечером 16 ноября протестующие остались на ночь внутри и снаружи правительственного комплекса. По итогам второго дня противостояния в Абхазии наступил непрочный баланс, обе стороны ожидают действий Москвы, объяснили аналитики.

16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Протестующие начали демонтаж забора, "установленного Асланом Бжания вокруг комплекса правительственных зданий", сообщает "Нужная газета".

Об этом же сообщает и телеграм-канал "D News Абхазия". "Начался демонтаж забора, который был прозван в народе «забор позора»", - говорится в публикации. Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на кадрах которого видно, как мужчина распиливает электропилой металлические прутья высокого забора. Рядом с этим местом собралось множество людей, слышны одобрительные возгласы и аплодисменты.

Действущая власть Абхазии "падет, как и этот забор, как пала Берлинская стена", заявил сторонник оппозиции Леуан Лагулаа. "Но нужно будет оставить небольшой кусочек от забора и рядом установить табличку с надписью: «При президенте Аслане Бжания вокруг комплекса правительственных зданий был возведен четырехметровый железный забор, который был призван отгородить власть от народа. Власть Бжания рухнула, а забор разобран, но этот небольшой кусочек оставлен в назидание всем будущим правителям Абхазии", - приводятся его слова в телеграм-канале "Апсны Хабар".

Координационный совет оппозиции объявил "общий сбор" в 15:00 мск на площади у здания администрации президента, сообщает телеграм-канал Respublica. "Координационный совет сделает ряд заявлений по дальнейшим действиям в связи с политическим кризисом в Абхазии", - говорится в публикации.

Напомним, 15 ноября участники протестов прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. После этого сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. 13 человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них были госпитализированы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". 

Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военные грузовики на улице в Сухуме. Кадр видео из телеграм-канала D News Абхазия https://t.me/DNAbkhazia/8751
17 ноября 2024, 10:42
Протестующие в Сухуме вернули военную технику министерству обороны
Участники акции протеста возле парламента Абхазии. 15 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/9772
17 ноября 2024, 03:53
Аналитики заявили о временном затишье в Абхазии
Протестующие остались на ночь у здания парламента Абхазии. Стоп-кадр видео РИА "Новости" от 16.11.24, https://t.me/rian_ru/269249
16 ноября 2024, 22:50
Протестующие остались на ночь у здания парламента Абхазии
Сторонники оппозиции у здания парламента. Скриншот фото из Telegram-канала "Республика" от 16.11.24, https://t.me/respublicaabh/9888
16 ноября 2024, 20:20
Оппозиционеры раскритиковали Бжанию за условие для отставки
Алан Гаглоев (слева) и Аслан Бжания. Скриншот фото с сайта президента Южной Осетии от 16.11.24, https://presidentruo.org/telefonnyj-razgovor-s-prezidentom-respubliki-abhaziya-aslanom-bzhaniya-2/
16 ноября 2024, 19:25
Президент Южной Осетии выразил поддержку Бжании
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Фото
16:38, 30 октября 2024
BERG...man Tbilisi
28
РФ и "Абхазия" подписали соглашение об инвестпроектах в республике. Что дальше?
Все блоги
Справочник
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
13:50, 16 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
41
РФ открыто вмешается в события в Абхазии? Только если посчитает нужным!
Фото
15:28, 15 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Протесты в Абхазии могут принести бонус Грузии? Имхо, нет! Кремль молча наблюдает
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Фото
16:38, 30 октября 2024
BERG...man Tbilisi
28
РФ и "Абхазия" подписали соглашение об инвестпроектах в республике. Что дальше?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Совещание Координационного совета в зале заседаний администрации президента Абхазии. 16 ноября 2024 года. Фото: RESPUBLICA https://t.me/respublicaabh/9868
16 ноября 2024, 13:10
Абхазская оппозиция объявила о контроле над госструктурами

Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" от 15.11.24, https://t.me/aiashara/7636
15 ноября 2024, 17:59
Политологи поспорили об ответственности за обострение ситуации в Сухуме

На избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
14 ноября 2024, 18:39
Суд в Тбилиси отказался удовлетворить иски оппозиции о выборах

Памятник Ахмату Кадырову в Москве. Скриншот видео от 14 ноября 2024 года. Телеграм-канал Baza https://t.me/bazabazon/32879
14 ноября 2024, 17:03
Вандалы написали оскорбление на памятнике Кадырову в Москве

Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Показать больше