Аналитики заявили о временном затишье в Абхазии

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По итогам второго дня противостояния в Абхазии наступил непрочный баланс, обе стороны застыли в ожидании действий Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии. Собравшиеся у парламента Абхазии протестующие отклонили предложение Бжании, который предлагал назначить досрочные президентские выборы и продолжают требовать его отставки, а также глав министерств и ведомств. Бжания, заявив о попытке госпереворота, перевел на усиленный режим работы министерства и ведомства и призвал их руководителей выполнять его приказы. Глава МВД Абхазии отказался уходить в отставку. Абхазские оппозиционеры исключили консенсус с властями при неудовлетворении требования об отставке Аслана Бжании и назвали вероятным переход власти к Координационному совету. Вечером 16 ноября протестующие остались на ночь внутри и снаружи правительственного комплекса.

15 ноября участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах ворвались в здание парламента Абхазии и наряду с отзывом соглашения требовали отставки президента Аслана Бжании. Администрация президента сообщила, что готовит отзыв из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения. Оппозиция и активисты начали обсуждать с властями условия отставки Бжании, однако он отказался досрочно покидать должность. Оппозиция выдвинула Бжании ультиматум, после чего пресс-служба президента сообщила, что он уехал из Сухума.

По итогам второго дня противостояния в Абхазии обе стороны застыли в ожидании, заявили "Кавказскому узлу" председатель фонда "Амтаа" Наталия Смыр и аналитик, пожелавший остаться анонимным.

Пока только угрожают друг другу на расстоянии

Никаких активных действий в конце дня ни одна из сторон противостояния в Абхазии не предпринимает, сказала Наталия Смыр. «Все ждут. Парламент не работает. Правительство тоже. Пока только угрожают друг другу на расстоянии: «Мы к вам придем» - «Нет мы к вам», - заявила она.

По ее сведениям, Бжания обращался за помощью к силовым структурам, но не получил ее. «Он обращался к армии. Но военные отказались, заявив, что применять арию против народа – неконституционно, и они на это не пойдут. Он обращался и в ЦСН (Центр специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия), но его сотрудники также отказались выходить против людей», - сообщила Смыр.

Президент отказался уходить в отставку и существенно ужесточил свою позицию

В настоящее время в Сухуме установился непрочный баланс, считает аналитик, который много лет занимается изучением Абхазии. «Президент отказался уходить в отставку и существенно ужесточил свою позицию. И хотя он не в столице, практически все министры остались вместе с ним. Оппозиция контролирует правительственный комплекс, но она не может созвать парламент, который легитимизировал бы ее приход к власти. И вряд ли это удастся сделать в дальнейшем. Большинство депутатов и раньше не горели желание принимать резкие меры. А свергать Бжанию и, тем более, стрелять себе в ногу, аннулируя инвестиционное соглашение, что точно вызовет недовольство России, они не хотят», - отметил он.

Аналитик также подчеркнул, что заявления оппозиции о готовности ее координационного совета взять власть несерьезны и направлены на то, чтобы постараться напугать Бжанию, поскольку без утверждения в парламенте это будет выглядеть узурпацией. «Таким образом, сторонам остается лишь ждать вмешательства кураторов из Москвы», - заметил он.

По мнению эксперта, максимум, на что может рассчитывать оппозиция, что российские чиновники "уломают" Бжанию не участвовать в следующих выборах. С другой стороны, Россия может столкнуться с проблемой поисков подходящего кандидата. «Тут сложная ситуация – и этот не подарок, и остальные не лучше», - подчеркнул он, отметив, что в этих условиях рассчитывать на победу может кто-то из тех, кто был на вторых ролях, вроде вице-президента Бадры Гунбы или Олег Барцица, баллотировавшегося на пост вице-президента кандидата Олега Аршбы, набравшего 21% голосов на выборах 2019 года.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии". О том, как развивался кризис, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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