Протестующие остались на ночь у здания парламента Абхазии

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Участники протестов в Абхазии остались на ночь внутри и снаружи правительственного комплекса. Переговоры между оппозицией и президентом Асланом Бжанией при посредничестве Общественной палаты будут продолжены 17 ноября.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии. Собравшиеся у парламента Абхазии протестующие отклонили предложение Бжании, который предлагал назначить досрочные президентские выборы и продолжают требовать его отставки, а также глав министерств и ведомств. Бжания, заявив о попытке госпереворота, перевел на усиленный режим работы министерства и ведомства и призвал их руководителей выполнять его приказы. Глава МВД Абхазии отказался уходить в отставку. Абхазские оппозиционеры исключили консенсус с властями при неудовлетворении требования об отставке Аслана Бжании и назвали вероятным переход власти к Координационному совету.

Во дворе правительственных зданий протестующие установили железные бочки и разожгли в них костры. Покидать территорию протестующие не намерены, сообщил Telegram-канал "Сухум в эфире".

К публикации приложено видео, на котором видны горящие костры в бочках, слышен гул голосов.

На здании администрации президента Абхазии транслируют кадры грузино-абхазской войны, сообщила сегодня "Нужная газета".

Оппозиция не покинет здания до ухода президента в отставку, сообщило ТАСС со ссылкой на одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинбу. По данным агентства, обстановка внутри правительственных зданий и вокруг них спокойная.

Переговоры между президентом Абхазии и протестующими при посредничестве Общественной палаты будут продолжены 17 ноября, сообщило сегодня агентство "Апсныпресс".

Специально созданная группа Общественной палатой для переговоров между властями и оппозицией проинформировала стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса. Представители группы во главе с членом палаты, бывшим спикером Парламента Абхазии Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжания, говорится в сообщении агентства.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии". О том, как развивался кризис, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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