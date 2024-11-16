Оппозиционеры раскритиковали Бжанию за условие для отставки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абхазские оппозиционеры исключили консенсус с властями при неудовлетворении требования об отставке Аслана Бжании и назвали вероятным переход власти к Координационному совету.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии. Собравшиеся у парламента Абхазии протестующие отклонили предложение Бжании, который предлагал назначить досрочные президентские выборы и продолжают требовать его отставки, а также глав министерств и ведомств. Бжания, заявив о попытке госпереворота, перевел на усиленный режим работы министерства и ведомства и призвал их руководителей выполнять его приказы. Глава МВД Абхазии отказался уходить в отставку.

Председатель фонда "Амтаа" Наталия Смыр, лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия назвали неприемлемым требование президента Абхазии Аслана Бжании освободить комплекс правительственных зданий.

Наталия Смыр считает недопустимым возвращение президента Аслана Бжании в свой кабинет. "Эти условия, когда Бжания планирует возвратиться в свой кабинет и в дальнейшем участвовать в выборах – абсолютно нелепы. Я полагаю, что его надо не пускать в его кабинет, а судить, и надеюсь, что в скором времени последует обращение в прокуратуру о возбуждении [в отношении А.Бжании] уголовного дела за нарушении Конституции". - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она также рассказала, что продолжаются переговоры представителей оппозиции между собой о тексте обращения.

Условия президента были доставлены оппозиции представителями Общественной палаты Абхазии, сообщил Темур Гулия. "Эти условия мы категорически не приняли. На наш взгляд и взгляд всех разумных людей, есть два варианта, которые мы уже предложили вчера – когда и.о президента становится спикер парламента, а мы назначаем своего премьер-министра, либо президент по договоренности с нами назначает нового премьер-министра и тут же уходит в отставку, и тот таким образом становится и.о. президента. Надеюсь, что представители Общественной палаты доведут наши требования до президента", - отметил он.



Гулия также отметил, что на прошедшем сегодня собрании старейшин и общественности практически все выступающие заявили, что единственный выход из положения – это отставка Бжании. "Если наши предложения не будут приняты, то недавно созданный Координационный совет оппозиции возьмет власть в Абхазии и ответственность за все, что здесь происходит", - подчеркнул лидер "Аруаа".

Условия Аслана Бжании были зачитаны лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой на митинге оппозиции в Сухуме, собравшем по оценке политолога Давиди Дасании, не меньше 2000 человек. "Их реакция на эти условия была резко негативной", - подчеркнул он.

На видео и фото, опубликованных в телеграм-канале "Республика" в 14.28 и 14.30 мск, когда проходил митинг оппозиции, видно большое скопление людей у здания администрации президента Абхазии. Исходя из данных сервиса для оценки "вместимости улиц" Mapchecking, на мероприятие в зависимости от плотности толпы могло собраться от 1,5 до 3,5 тысяч человек. Данные цифры относятся конкретно к участку площади, на котором собрались протестующие.

15 ноября участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. После этого сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. Тринадцать человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них были госпитализированы.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии". О том, как развивался кризис, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.