Гунба победил во втором туре выборов президента Абхазии

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Бадра Гунба во втором туре выборов президента Абхазии набрал 54,73% голосов, его соперник Адгур Ардзинба - 41,54% голосов.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Избирком признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимые 25%.

Во втором туре выборов участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Бадра Гунба победил во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 54,73% голосов, сообщил сегодня на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

По его словам, Адгур Ардзинба набрал 41,54%, пишет государственное ИА "Апсныпресс".

Напомним, досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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