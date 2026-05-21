Попытки ограничить шествие в Нальчике привлекли к нему внимание

Власти в Кабардино-Балкарии искусственно ограничивают шествие по случаю окончания Кавказской войны, но запреты и предупреждениялишь способствуют увеличению числа участников шествия, заявили активисты и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи ежегодно отмечают годовщину окончания Кавказской войны памятными мероприятиями. В Нальчике 20 мая прошел траурный митинг, а вечером активисты, собравшиеся у памятника "Древо жизни", зажгли 101 свечу, а сегодня утром в Нальчике прошло шествие. Оно прошло без эксцессов, его участники шли только по тротуарам. За неделю до дня памяти жертв Кавказской войны, который отмечается 21 мая, силовики начали массово вручать жителям Кабардино-Балкарии предостережения о недопустимости участия в шествии, посвященном этой дате. Правозащитники призвали главу республики вмешаться в ситуацию. Активисты сообщили, что не намерены отменять шествие.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Участникам шествия пришлось соблюдать ограничения

Постоянный участник шествия в Нальчике Руслан Тазиев отметил, что доволен, что в этом году все прошло спокойно - шествие двигалось исключительно по тротуару, благо, тротуар на всем протяжении проспекта достаточно широкий и позволяет спокойно двигаться, не толкаясь.

"К сожалению, в прошлом году вышло недоразумение, часть участников шествия вышли на проезжую часть, из-за чего впоследствии у них возникли проблемы, но в этом году все прошло спокойно", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руслан Тазиев сказал, что общественные организации для того создаются, чтобы быть связующим звеном между властью и народом. "И я бы хотел, чтобы власть и народ лучше слышали друг друга", - подчеркнул он.

Митинг в Нальчике закончился поминальной молитвой

По окончании шествия на митинге у памятника "Древо жизни" выступил руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков, который напомнил, что 21 мая для адыгов мира – трагическая и одновременно трепетная дата.

"В этот день завершилась самая кровопролитная и длительная война. Прошло 162 года, но рана не заживает. В результате войны на родине осталось только 10 процентов адыгов, остальные оказались на чужбине", - заявил, выступая, Сохроков.

Далее Сохроков сказал, что память погибших предков в этот день адыги чтут по всему миру.

"Несмотря на суровые испытания, адыгский народ пронес свой язык, свою культуру. Во всех странах, где проживают адыги, они пользуются уважением благодаря трудолюбию и дружелюбию. Тысячи адыгских соотечественников вернулись сюда, на историческую родину и гармонично влились в общество", - подчеркнул он. Сохроков добавил, что только в России адыги имеют свою государственность, "имеют все условия для развития".

Представители Духовного управления мусульман КБР совершили поминальную молитву. После чего была объявлена минута молчания. Далее состоялось возложение цветов к памятнику жертвам Кавказской войны. Цветы возложили члены правительства КБР во главе с председателем правительства Алием Мусуковым, представители общественных организаций, граждане.

Жители Кабардино-Балкарии указали на важность сохранения памяти о жертвах

Кавказской войны

Житель Нальчика Аскер Бора рассказал, что ежегодно в этот день приходит к памятнику, чтобы почтить память предков.

"То, что мы пришли - это знак почтения к предкам. Слава Богу, есть, мы существуем. И меня радует, что с каждым годом все больше людей сюда приходит, в том числе приходят дети и подростки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблему адыгского народа на современном этапе Аскер Бора видит в процессах глобализации, в негативном политическом климате во всему миру, которые влияю, как на диаспору, так и на весь адыгский этнос.

Житель селения Лечинкай Мухамед Тхазаплижев рассказал, что пришел на митинг, так как считает своей обязанностью чтить память предков.

"Большая часть наших предков погибла в этой войне, оставшиеся разбросаны по всему миру. Мы обязаны об этом помнить и чтить их память. Память - это достояние народа. При этом адыги могут выжить, только находясь в составе России, где у нас есть своя автономия. И об этом тоже надо помнить", - добавил он.

Предупреждения от силовиков привлекли дополнительное внимание к шествию

Председатель общественно-политической организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко* сообщил, что предупреждения, которые распространяли в этом году силовики, применялись не впервые. Например, в прошлом году такие предупреждения получили 50 человек. Сейчас силовики стремились охватить всех, кого возможно. Говорят даже, что приходили в учебные заведения - предупредить преподавателей и учащихся, чтобы те никуда не ходили", - подчеркнул Кочесоко*.

Он напомнил, что подобные шествия проводятся в Нальчике, Черкесске, Майкопе и на Черноморском побережье Краснодарского края, где проживают шапсуги-черкесы уже более 20 лет.

"Эти шествия изначально организовывались черкесскими общественными организациями и отдельными активистами, но постепенно это стало традицией, и люди сами выходят каждый год без особой организации. Можно сказать, что это мероприятие стало своего рода самоорганизацией народа. Важно подчеркнуть, что на протяжении более десяти лет в этом мероприятии участвовали также черкесские всадники из разных населённых пунктов республики (в какие-то годы их число достигало более 300). Всего в Нальчике выходило в среднем около 5000 человек, в некоторые годы ещё больше. В 2020-2021 году шествия были запрещены из-за ковида. В 2022 году эпидемия кончилась, но тут власти и Международная черкесская ассоциация стали выступать с заявлениями о том, что из-за боевых действий на Украине лучше остерегаться проводить шествия. Но люди не поняли, как связана демонстрация в память о жертвах и современная ситуация. В 2024 году людей было несколько сотен, а в 2025 – уже 2000, и они, не поместившись на тротуарах, где им было предложено идти, пошли по улице. В результате на следующий день полиция задержала восемь человек, шедших во главе колонны деятелей культуры, и отправила их под административный арест", - заявил Кочесоко*.

В нынешнем году власти вновь обязали участников мероприятий идти только по тротуарам, что, по словам Кочесоко*, вызывает удивление. "В Нальчике проводится ряд публичных мероприятий с шествиями по улицам. Почему в данном случае нельзя остановить движение по этой улице на полчаса-час, непонятно", - подчеркнул он.

По мнению Кочесоко*, запреты и ограничения связаны с группой местных чиновников, которые "хотят показать свою важность перед Москвой - то, как они контролируют ситуацию. Но тут возникает другой вопрос - хорошо, вас не устраивает, что это низовая, неподконтрольная вам инициатива, но почему тогда вы сами не возглавите мероприяти тем более, что дата 21 мая была утверждена как День памяти жертвам геноцида еще в 1992 году парламентом КБР?" - заключил он.

Аргументы властей вызвали вопросы

Председатель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков также отметил, что аргументы властей выглядят абсурдно. «Как связаны события на Украине и мероприятия в Нальчике? Такой аргумент лишь формирует отрицательное общественное мнение. Что касается безопасности, то это выглядит и вовсе смешно, если люди будут идти по тротуарам по той же улице, каким образом их безопасность повысится?" - подчеркнул он.

По мнению правозащитника, ограничительные меры - это не следование некоему "сигналу из Москвы", а местная инициатива. "Это такая лишняя демонстрация лояльности", - заметил он.

При этом, по словам Хатажукова, власти невольно оказали сегодняшнему шествию большую услугу, поскольку привлекли к событиям внимание общественности. "В результате пришло в несколько раз больше людей, чем обычно (по некоторым данным, в три раза больше). Мне даже один молодой человек там, на марше, сказал: "Может, нам поблагодарить власти за привлечение внимания?" Так на это обращало внимание не очень много людей, а тут заговорили во всех странах, где есть диаспора", - заключил он.

Адыгский активист из Адыгеи Аскер Сохт, напротив, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что по его сведениям никаких ограничений на мероприятиях 21 мая нет. "Можете посмотреть программы - по сравнению с предыдущими годами ничего не поменялось. Этот скандал - просто буря в стакане воды", - сказал он.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.