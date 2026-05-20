Участники акции в Нальчике подчеркнули важность Дня памяти адыгов

У памятника "Древо жизни" в Нальчике собравшиеся зажгли 101 свечу в рамках Дня памяти адыгов, жертв Кавказской войны. Акции в этот день важны для черкесов, но власти пытаются преуменьшить значимость памятных мероприятий, считают участники траурного мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", за неделю до дня памяти жертв Кавказской войны, который отмечается 21 мая, силовики начали массово вручать жителям Кабардино-Балкарии предостережения о недопустимости участия в шествии, посвященном этой дате. Правозащитники призвали главу республики вмешаться в ситуацию, а активисты, получившие предостережения, отказались менять планы на День памяти адыгов. Участие в санкционированных мероприятиях ко Дню памяти адыгов при полном соблюдении требований законов не должно повлечь последствий для черкесских активистов, получивших предупреждения от силовиков. При этом сама выдача таких документов показывает, что действия активистов будут на особом контроле и любое нарушение грозит привлечением к ответственности.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.

У памятника "Древо жизни" в Нальчике состоялось традиционное вечернее мероприятие в рамках Дня памяти адыгов, жертв Кавказской войны, который отмечается 21 мая.

На мероприятии, организованном министерством культуры Кабардино-Балкарии, собралось около двухсот человек. Прозвучала литературно-музыкальная композиция, как в записи, так и в живом исполнении: адыгские народные песни и стихи, посвященные событиям депортации адыгов, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший мероприятие.

Группа молодых людей привезла на мероприятие кабардинское национальное угощение халуа, которые раздают на поминках.

Житель Нальчика Анзор Шахмурзов, комментируя событие, сказал, что для него этот день "самый значительный и самый грустный".

"Хотя эта дата означает окончание войны, длившейся 101 год, нужно учитывать, как именно эта война закончилась. Черкесы потеряли 90 процентов населения и территорий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Анзор Шахмурзов поделился личной историей своего рода, как результатом той войны.

"В ходе войны носители нашей фамилии вынуждены были разбиться на три группы и расселиться. Одна группа поселилась в Кабарде, другая в Адыгее, третья осталась в нашем родовом селе на территории Карачаево-Черкесии. Нашли мы друг друга и познакомились только в 90-е, в годы перестройки. С тех пор мы общаемся, как родственники, но при этом есть ощущение абсурда - треть из нас адыгейцы, треть черкесы, и треть - кабардинцы. Это последствия войны для нашего рода", - отметил он.

Комментируя тот факт, что традиционное шествие по центральной улице Нальчика в последние годы под разными предлогами отменяется, Шахмурзов назвал это "ненужной суетой".

"Я не знаю, чем руководствуются власти, запрещая те или иные формы траурных мероприятий. Во всяком случае на моей памяти шествия всегда в этот день проходили исключительно мирно и организованно. Запреты, на мой взгляд, только способствуют ненужному ажиотажу на ровном месте", - считает он.

Участник мероприятия Мажид Утыж, по его словам, является потомком людей, которые в годы Кавказской войны покинули родину. Он родился и вырос в Турции. Вернулся на историческую родину 35 лет назад и очень этому рад.

"Я рад, что я смог вернуться домой. У меня здесь и дети, и внуки. Где бы ты ни жил, как бы ты хорошо ни жил, это все равно не твое. А когда ты дома, даже если чего-то не хватает, все равно лучше. Молодежь должна это понимать и знать цену родины и мирной жизни", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адыгский общественный деятель Аслан Бешто считает, что власти предпринимают определенные шаги, чтобы преуменьшить значимость памятных мероприятий. Именно этим он объясняет отмену шествия.

"Запрет шествия не имеет под собой никакого смысла, кроме как преуменьшение значения этой даты. Это происходит не только у нас, но и в Карачаево-Черкесии, и в Адыгее".

При этом по Конституции страны граждане имеют право собираться мирно и проводить шествия и другие публичные мероприятия, а также создавать общественные организации. Власти же обязаны учитывать мнение общественности.

Международная черкесская ассоциация проинформировала, что для всех желающих 21 мая "будет предусмотрено траурное шествие по тротуарам города к месту проведения митинга у монумента "Древо жизни" с соблюдением всех необходимых мер безопасности"

Проблемы сохранения языка активисты сочли актуальными

Говоря о сегодняшних проблемах черкесов, Шахмурзов назвал среди них необходимость принятия единого самоназвания для всех адыгов, решение вопроса репатриации зарубежных адыгов на историческую родину, проблему сохранения родного языка, национальной идентичности.

Мажид Утыж сказал, что прошлое надо знать, чтобы извлечь из него уроки, но смотреть надо в будущее. Надо беречь язык, свою национальную культуру, развивать ее.

"Дай Бог, чтобы ни один народ не испытал такой боли", - подчеркнул он.

В качестве одной из главных проблем адыгов Аслан Бешто назвал сохранение родного языка. Вопрос, по его мнению, стоит очень остро.