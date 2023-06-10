Шахтеры в Грузии потребовали улучшения условий труда

10 июня 2023, 13:45

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Бастующие работники шахт в Чиатуре во время уличных протестов потребовали улучшить им условия труда.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплаты всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Сегодня рабочие шахт в Чиатуре сообщили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Участники акции собрались у здания мэрии в центре Чиатуры.

Протест будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут полностью выполнены, заявили протестующие в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Нам нужны конкретные ответы, и пока мы их не получим, мы будем протестовать", - сказал в телесюжете один из протестующих.

"Протест был спровоцирован новым нереалистичным планированием со стороны работодателя… Наш работодатель хочет работать по нереальному плану, который приведет к множеству нарушений и может создать опасность для работников предприятия", - сказал в эфире телеканала "Пирвели" другой участник забастовки, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Компания Georgian Manganese обнародовала заявление о том, что "в свете кризиса на рынке ферросплавов" предлагает своим сотрудникам измененные условия труда, чтобы предотвратить остановку завода. Зарплата и условия труда сотрудников в течение месяца остаются неизменными, несмотря на кризис, говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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