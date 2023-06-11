Бастующие шахтеры в Чиатуре. Апрель 2021 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/132799-v-chiatura-zabastovali-shakhtery

11 июня 2023, 19:02

Участники забастовки шахтеров в Чиатуре попросили помощи властей

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Работники шахт в Чиатуре на пятый день забастовки призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут полностью выполнены, заявили протестующие.

В апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Сегодня протестующие собрались у мэрии Чиатуры с прежними требованиями достойной оплаты и улучшения условий труда. Они заявили, что более 3000 шахтеров протестуют против условий, предложенных компанией, и не намерены продолжать работу по существующим предложениям.

"Мы просим повышения зарплаты на 12%. Это не такие большие деньги, чтобы Georgian Manganese не смогла выплатить шахтерам, работающим в тяжелых условиях. У нас семьи - несмотря на то что доллар падает или растет, но продукты дорожают. Если бы руководство компании вовремя пошло нам навстречу, мы бы не остановили работу", - сказал один из шахтеров в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции призвали власти Грузии вмешаться. "Мы обращаемся к премьер-министру Ираклию Гарибашвили, просим выступить посредником в переговорах с компанией. Просим, чтобы сюда приехали инспекторы Трудовой инспекции. Нужно найти способы вывести ситуацию из глубокого кризиса", - сказал в телесюжете другой участник акции.

Шахтеров "хотят заставить выполнять такой объем работы, который физически невозможно сделать", пожаловался еще один протестующий в эфире телеканала "Пирвели". "То, что мы делали полтора года назад за 12 часов, сейчас нам говорят сделать за 8 часов.Это невозможно, вот, 3000 человек подтвердят, что такого не было и не будет", - сказал шахтер, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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Примечание:

"Строители тоннеля в Аджарии прекратили забастовку", "Водители "Набеглави" прекратили забастовку", "Мукомолы Озургети добились выполнения своих требований".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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