В Грузии задержаны два человека за связи с ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

СГБ Грузии сообщила о задержании двух человек, которые принесли присягу террористической организации «Исламское государство»*.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года спецслужбы Грузии объявили о задержании трех человек, планировавших создать плацдарм для членов "Исламского государства"*, в частности, обеспечить логистическое обслуживание единомышленников.

Сотрудники Службы госбезопасности задержали в Батуми гражданина иностранного государства и гражданина Грузии за связи с террористической группировкой "Исламское государство"*. Спецоперация в Батуми проходила на двух локациях одновременно. Силовики при обыске домов обвиняемых изъяли автоматы, пистолеты, ручные гранаты, флаги с символикой ИГ и прочие улики важные для следствия, сообщило со ссылкой на пресс-служба СГБ издание «Грузия online».

Замглавы СГБ Лаша Маградзе на брифинге заявил, что задержанные принесли присягу верности и были готовы выполнять любые поручения лидеров «Исламского государства»*, «зафиксировав это в виде видеозаписи».

«Эти лица были известны Центру контртеррористических операций, также у нас заранее была информация об их въезде в Грузию и целях прибытия. Они въехали в страну по отдельности и разместились в арендованной квартире… Задержанные планировали выехать из Грузии в другую страну, где должны были присоединиться к боевикам», — цитирует слова замглавы СГБ Грузии издание Sova.

Отметим, что расследование ведется по статье 328 УК Грузии «Участие в террористической организации иностранного государства и содействие террористической деятельности». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 17 лет.

Напомним, что в сентябре 2025 года к 13 годам тюрьмы приговорил суд жителя Грузии, который воевал в Сирии на стороне "Исламского государства"* и пропагандировал его деятельность.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.