В Грузии задержаны три участника ИГ*

Спецслужбы Грузии объявили о задержании трех человек граждан, планировавших создать плацдарм для членов «Исламского государства»*, в частности, обеспечить логистическое обслуживание единомышленников.

Как писал "Кавказский узел", в мае в Рустави был задержан гражданин иностранного государства, находившийся в розыске по циркуляру Интерпола, по версии следствия, задержанный в 2014 году отправился на Ближний Восток и вступил в ряды „Исламского государства“*.

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали трех человек, которые планировали создать в стране плацдарм для влиятельных членов террористической организации "Исламское государство"*, чтобы использовать страну в качестве транзитной территории в террористических целях. Об этом на брифинге сообщил первый замглавы СГБ Лаша Маградзе.

"(Задержанные) планировали ввезти в Грузию нелегально влиятельных членов ИГ* и под их лидерством создать в Грузии определенный плацдарм, чтобы обеспечить прибытие единомышленников, логистическое обслуживание и использование Грузии в террористических целях в качестве транзитной страны", - цитирует Маградзе ИА «Новости-Грузии».

Подозреваемых задержали в Аджарии. "Они в виде джамаата сформировали группировку, основанную на радикально-экстремистской идеологии. Они отличались особой агрессией в отношении последователей других религий", - добавил Маградзе.

При задержании были изъяты взрывчатые вещества, боеприпасы и огнестрельное оружие, военное снаряжение, мобильные телефоны и разные носители электронной информации, иностранную валюту в большом объеме и другие важные для следствия улики, добавили в СГБ.

Расследование ведётся по статьям 236 и 328 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, участие в иностранной террористической организации и содействие террористической деятельности. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 17 лет, уточняет издание «Грузия-Online».

