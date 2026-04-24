Бывший министр обороны Грузии приговорен к длительному сроку за коррупцию
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по делу о коррупции и отмывании денег.
Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года силовики после задержания по делу о злоупотреблении полномочиями и легализации доходов отправили в больницу бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Утверждалось, что сотрясение мозга он получил до задержания. Позже суд отклонил ходатайство защиты о залоге и поместил его под арест.
Джуаншер Бурчуладзе был отправлен в отставку с поста министра обороны в феврале 2024 года, когда Ираклий Кобахидзе, занявший пост премьер-министра, формировал новое правительство после отставки кабинета Ираклия Гарибашвили.
Бурчуладзе признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Максимальное наказание по этим статьям достигает 12 лет, сообщило издание Newsgeorgia.
Помимо тюремного срока на 10 лет, суд постановил конфисковать имущество семьи бывшего высокопоставленного чиновника - виллу в Испании и дом в элитном поселке Цкнети под Тбилиси. Эти активы должны компенсировать ущерб, который прокуратура оценила почти в 8 млн лари (около 3 млн долларов). Бурчуладзе также запретили занимать государственные должности в течение двух лет.
Дело против бывшего министра касается, в том числе, закупки МРТ-аппарата для военного госпиталя. По этому же эпизоду за растрату бюджетных средств проходили бывший замминистра обороны Георгий Хаиндрава, бывший глава департамента закупок Владимир Гудушаури, а также шурин бывшего министра - Васил Мхеидзе. Следствие считает, что группа умышленно создала неконкурентную среду и завысила стоимость контракта, присвоив разницу.
Хаиндрава и Мхеидзе получили по 8 лет лишения свободы. В отношении Хаиндрава также введен двухлетний запрет на госслужбу, у Мхеидзе будут конфискованы предметы, проходившие по делу как вещественные доказательства.
Гудушаури стал единственным, кто избежал реального срока. Он заключил процессуальную сделку с прокуратурой, признал вину и дал показания против бывшего начальства. Суд назначил ему 4 года условно, штраф в 10 тысяч лари (около 3,5 тысяч долларов) и годичный запрет на занятие должностей.
По словам адвоката Бурчуладзе Хатуны Хурцилавы, приговор будет обжалован, так-как ее подзащитный считает себя невиновным, сообщает телекомпания Pirveli.
"Мы обязательно обжалуем это решение. Мы полагали, что суд хотя бы частично вынесет разумное решение, то есть оправдательный приговор, но в любом случае, мы будем обжаловать его в апелляционном порядке. Мы не ожидали обвинительного приговора, поскольку обвинение основывалось только на показаниях Гудушаури", - заявила Хатуна Хурцилава.
На оглашение приговора бывший министр не явился. Его адвокат объяснила это отсутствием веры в справедливое разбирательство.
Бурчуладзе занимал пост министра обороны с февраля 2021 по февраль 2024 года в правительстве Ираклия Гарибашвили. Сам бывший премьер в настоящее время также отбывает наказание: в январе суд приговорил его к пяти годам лишения свободы по процессуальному соглашению после признания вины в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2026 года бывший министр экономики и вице-премьер Леван Давиташвили покинул страну после допроса в Антикоррупционном бюро Службы государственной безопасности.
