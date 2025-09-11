×

Кавказский узел

20:20, 11 сентября 2025

Бывший министр обороны Грузии госпитализирован после задержания

Джуаншер Бурчуладзе. Скриншот фото "Новости Грузия" от 11.09.25, https://t.me/NGnewsgeorgia/25691

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики после задержания по делу о злоупотреблении полномочиями и легализации доходов отправили в больницу бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Утверждается, что сотрясение мозга он получил до задержания.

Как писал "Кавказский узел", Джуаншер Бурчуладзе (также упоминался как Джумбер) был отправлен в отставку с поста министра обороны в феврале 2024 года, когда Ираклий Кобахидзе, занявший пост премьер-министра, формировал новое правительство после отставки кабинета Иракли Гарибашвили.

Задержанный бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе вместо изолятора был доставлен в больницу из-за полученного сотрясения мозга,  сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По версии ведомства, он получил травму несколько дней назад, упав с квадроцикла в Кахетии. Поскольку врач назначил Бурчуладзе постельный режим, СГБ согласилось на просьбу о переводе в медучреждение."Во время задержания Джуаншер Бурчуладзе заявил, что несколько дней назад упал с квадроцикла в Кахетии и получил легкое сотрясение мозга, в связи с чем врач прописал ему постельный режим и попросил о переводе в медицинское учреждение», – говорится в заявлении ведомства.

Адвокат Бурчуладзе сообщил, что бывший министр "был дома, упал и получил травму при движении, он прикован к постели", сообщает Publika.

Бурчуладзе занимал пост министра обороны с 22 февраля 2021 по 8 февраля 2024 года. Он был членом правительства Ираклия Гарибашвили, который оставил премьерский пост на фоне обвинений в коррупции, а этой весной объявил об уходе из политики.

Бурчуладзе вменяют «легализацию незаконных доходов с использованием служебного положения, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере» и «злоупотребление служебными полномочиями лицом, занимающим государственно-политические должности» (часть 3 статьи 194 и часть 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии(. Ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет, сообщает "Интерпрессньюс".

Дело, по которому проходит Бурчуладзе, касается растраты бюджетных средств при закупке МРТ-аппаратуры для военного госпиталя. Следствие считает, что чиновники умышленно создали неконкурентную среду, завысили цену контракта и присвоили более 1,3 миллиона лари, пишет агентство "Новости Грузия".

Семья  Бурчуладзе с целью сокрытия и маскировки источника происхождения незаконного и/или необоснованного имущества в особо крупном размере, в январе 2025 года приобрела земельный участок в Испании за 544 000 евро вместе с расположенным на нем жилым домом. Всего, по данным Службы государственной безопасности, бывший министр обороны легализовал 1 593 212 лари незаконных/ необоснованных доходов (около 594 тысяч долларов США), подчеркнуло "Интерпрессньюс"

Кроме того, как заявляют в Службе госбезопасности, чтобы скрыть незаконное происхождение  544 000 евро, Джуаншер Бурчуладзе не указал недвижимость, приобретённую в Испании, в декларации должностного лица об имуществе в марте 2025 года.

Автор: "Кавказский узел"

