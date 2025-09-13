Джуаншер Бурчуладзе арестован

Суд отклонил ходатайство защиты о залоге и поместил под арест бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по делу о злоупотреблении полномочиями и легализации доходов.

Как писал "Кавказский узел", силовики после задержания по делу о злоупотреблении полномочиями и легализации доходов отправили в больницу бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Утверждается, что сотрясение мозга он получил до задержания.

Джуаншер Бурчуладзе (также упоминался как Джумбер) был отправлен в отставку с поста министра обороны в феврале 2024 года, когда Ираклий Кобахидзе, занявший пост премьер-министра, формировал новое правительство после отставки кабинета Ираклия Гарибашвили.

В качестве меры пресечения бывшему министру обороны Джуаншеру Бурчуладзе, обвиняемому в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов, избрано заключение. Судья Эка Барбакадзе удовлетворила ходатайство стороны обвинения.

Ранее защита обратилась с ходатайством о залоге, но судья с этим не согласился, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Бурчуладзе вменяют "легализацию незаконных доходов с использованием служебного положения" и "злоупотребление полномочиями" (часть 3 статьи 194 и часть 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии). Ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Дело, по которому проходит Бурчуладзе, касается растраты бюджетных средств при закупке МРТ-аппаратуры для военного госпиталя. Следствие считает, что чиновники умышленно создали неконкурентную среду, завысили цену контракта и присвоили более 1,3 миллиона лари.

Семья Бурчуладзе с целью сокрытия источника происхождения имущества в особо крупном размере в январе 2025 года приобрела земельный участок в Испании за 544 000 евро вместе с расположенным на нем жилым домом. Всего, по данным Службы государственной безопасности, бывший министр обороны легализовал 1 593 212 лари незаконных/необоснованных доходов.

