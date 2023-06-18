Бастующие шахтеры пригрозили уличным протестом в Тбилиси

18 июня 2023, 19:58

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Участники забастовки шахтеров в Чиатуре пообещали перекрыть улицу в Тбилиси, если правительство Грузии и компания-работодатель не выполнят их требования улучшить условия труда и оплаты. Требования горняков соответствуют Трудовому кодексу, поддержал протестующих "Центр социальной справедливости".

Как писал "Кавказский узел", 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку. Они пояснили, что Georgian Manganese не пошла на уступки, а предложения, которые озвучила компания, не устроили шахтеров. 14 июня представители профсоюзов попросили протестующих прекратить голодовку, но шахтеры отказались. 15 июня к голодающим присоединился еще один шахтер, который зашил себе рот в знак протеста.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока требования шахтеров не будут полностью выполнены, заявили протестующие. На пятый день забастовки они призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). 12 июня они прошли маршем по улицам Чиатуры и установили палатку перед мэрией.

Сегодня бастующие шахтеры и их родственники прошли шествием по улицам Чиатуры, после чего провели митинг, сообщила телекомпания "Мауцкебели", эфир которой посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Участники митинга заявили, что, если компания-работодатель и правительство не пойдут на переговоры, то шахтеры приедут в Тбилиси и перекроют дорогу, по которой перевозят марганцевую руду. "Мы создаем богатства страны, и почему мы не должны получать зарплату, на которую сможем содержать наши семьи?" – сказал в телесюжете один из шахтеров.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

НПО "Центр социальной справедливости" обнародовала на своем сайте заявление, в котором призвала власти немедленно обеспечить выполнение требований шахтеров. "Начатое 12 июня посредничество, которое началось после того, как министр здравоохранения назначил посредника для разрешения трудового спора и содействия переговорам между сторонами, пока не дало результатов. "Грузинский марганец" по-прежнему отказывается удовлетворять основные требования шахтеров", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Активисты напомнили, что компания предложила шахтерам вернуться к работе, пообещав выплачивать тем, кто вернется, 105% зарплаты, а тем, кто продолжит забастовку, - лишь 60% зарплаты.

"Напоминаем общественности, что одним из требований шахтеров является 100% компенсация шахтерам, накопленная во время протестов. Поскольку протесты шахтеров привели к незаконному решению компании изменить оплату труда и график работников в одностороннем порядке, в соответствии с Трудовым кодексом Грузии, вынужденное ожидание должно быть компенсировано. […] Согласие шахтеров на предложенные условия компании фактически означает согласие на несоблюдение норм охраны труда, который связан с правом на жизнь и здоровье и не может быть предметом переговоров. В связи с этим ответственность за безопасность, жизнь и здоровье работников несет государство, которое управляет компанией с 2017 года через специальный механизм управления", - заявил "Центр социальной справедливости".

Напомним, в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

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