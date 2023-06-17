Бастующим шахтерам в Чиатуре предложено вернуться к работе

17 июня 2023, 06:00

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Руководство компании Georgian Manganese предложила бастующим шахтерам в Чиатуре вернуться к работе. Им обещано выплачивать 100% зарплаты и 5% сверх того. Тем же шахтерам, которые продолжат забастовку, руководство продолжит выплачивать лишь 60% от зарплаты.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку. Они пояснили, что Georgian Manganese не пошла на уступки, а предложения, которые озвучила компания, не устроили шахтеров. 14 июня представители профсоюзов попросили протестующих прекратить голодовку, но шахтеры отказались. 15 июня к голодающим присоединился еще один шахтер, который зашил себе рот в знак протеста.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока требования шахтеров не будут полностью выполнены, заявили протестующие. На пятый день забастовки они призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese. 12 июня они прошли маршем по улицам Чиатуры и установили палатку перед мэрией.

Сотрудница компании Georgian Manganese Тамара рассказала 16 июня корреспонденту "Кавказского узла", что уже пятый месяц шахты в Чиатуре практически не работают.

"С февраля этого года предприятие находится на особом режиме работы <...> Добыча полезных ископаемых, обогащение и другие сопутствующие виды деятельности временно приостановлены уже пятый месяц. В течении этих пяти месяцев 3 382 работникам выплачивается 60% от заработной платы, что составляет более шести миллионов лари (более 2,2 миллиона долларов) в месяц. 5 июня компания объявила 720 работникам, работающим вахтовым методом, про измененные условия труда, чтобы компания не прекратила свою деятельность и 3 382 сотрудника Чиатура не остались без работы. Уже несколько лет 2 662 сотрудника работают по восьмичасовому графику, кроме работников, работающего вахтовым методом. Компания предлагает всем, кто вернется сейчас на работу, оплатить 100% зарплату и добавить 5% от зарплаты. Тем, кто не вернется на рабочие места и будут продолжать бастовать, до 1 августа компания будет платить 60% от зарплаты", - рассказала она.

Среди требований, которые шахтеры предъявили через посредника руководству, был возврат графика к уровню 1 февраля текущего года. С этого дня компания Georgian Manganese перешла на «временный режим работы». Режим предполагает приостановку работы шахт и хранилищ и сохранение работникам лишь 60% заработной платы, говорится в отчете НПО "Центр социальное солидарности".

К такому решению руководство компании пришло из-за кризиса на рынке ферросплавов и падения цен на производимый ею продукт. Временный режим работы предполагалось завершить в мае, однако работу возобновила лишь часть шахт. Руководство компании заявило, что возобновит работу всех шахт лишь в том случае, если сотрудники согласятся с новым графиком работ, планом и схемой оплаты труда.

Из-за падения доходов шахтеры столкнулись с трудностями при погашении банковских обязательств. Сотрудник предприятия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что компания договорилась с четырьмя банками в Чиатуре о приостановке обязательств по погашению кредитов в течение определенного периода. Однако, по его словам, из-за отсрочки выплат к основной сумме кредита добавились дополнительные проценты, в итоге общие суммы, которые необходимо выплатить, только выросли. Именно поэтому еще одно требование шахтеров - прекратить начисление процентов по кредиту в банках и отсрочка выплат.

Напомним, в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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