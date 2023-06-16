Число участников голодовки шахтеров в Чиатуре выросло до 11

16 июня 2023, 13:32

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Еще один шахтер в Чиатуре присоединился к голодовке с требованием улучшения условий труда и оплаты, он зашил себе рот в знак протеста.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку. Они пояснили, что Georgian Manganese не пошла на уступки, а предложения, которые озвучила компания, не устроили шахтеров. 14 июня представители профсоюзов попросили протестующих прекратить голодовку, но шахтеры отказались.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока требования шахтеров не будут полностью выполнены, заявили протестующие. На пятый день забастовки они призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese. 12 июня они прошли маршем по улицам Чиатуры и установили палатку перед мэрией.

Один из шахтеров, участвующих в акции протеста в Чиатуре, зашил себе рот, сообщает сегодня Netgazeti. По словам протестующих, компания-работодатель не принимает мер, которые могли бы привести бы к существенным изменениям ситуации.

"Исходя из вчерашних заявлений компании, ясно, что ничего нового не происходит. Поэтому, в конце концов один человек решил зашить себе рот", - приводит его слова издание.

Вчера, 15 июня, компания Georgian Manganese распространила заявление о том, что согласованы все требования шахтеров, кроме требований о повышении зарплаты и возврата к прежнему графику работы, пишет издание.

Шахтер, который зашил себе рот, присоединился к голодовке, сообщил один из горняков Тариэл Микацадзе. "Одиннадцатый шахтер начал голодовку и сегодня зашил себе рот. Он не единственный и, возможно, другие поступят так же... Протест не прекратится, если главные требования не будут выполнены", - приводит его слова "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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