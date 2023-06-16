Акция протеста шахтеров в Чиатуре. Фото: https://1tv.ge/

16 июня 2023, 13:32

Число участников голодовки шахтеров в Чиатуре выросло до 11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Еще один шахтер в Чиатуре присоединился к голодовке с требованием улучшения условий труда и оплаты, он зашил себе рот в знак протеста.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку. Они пояснили, что Georgian Manganese не пошла на уступки, а предложения, которые озвучила компания, не устроили шахтеров. 14 июня представители профсоюзов попросили протестующих прекратить голодовку, но шахтеры отказались.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока требования шахтеров не будут полностью выполнены, заявили протестующие. На пятый день забастовки они призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese. 12 июня они прошли маршем по улицам Чиатуры и установили палатку перед мэрией.

Один из шахтеров, участвующих в акции протеста в Чиатуре, зашил себе рот, сообщает сегодня Netgazeti. По словам протестующих, компания-работодатель не принимает мер, которые могли бы привести бы к существенным изменениям ситуации.

"Исходя из вчерашних заявлений компании, ясно, что ничего нового не происходит. Поэтому, в конце концов один человек решил зашить себе рот", - приводит его слова издание.

Вчера, 15 июня, компания Georgian Manganese распространила заявление о том, что согласованы все требования шахтеров, кроме требований о повышении зарплаты и возврата к прежнему графику работы, пишет издание.

Шахтер, который зашил себе рот, присоединился к голодовке, сообщил один из горняков Тариэл Микацадзе. "Одиннадцатый шахтер начал голодовку и сегодня зашил себе рот. Он не единственный и, возможно, другие поступят так же... Протест не прекратится, если главные требования не будут выполнены", - приводит его слова "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Омбудсмен потребовал медицинского наблюдения за участниками голодовки в Чиатуре", "Участники забастовки шахтеров в Чиатуре попросили помощи властей", "Шахтеры в Грузии потребовали улучшения условий труда".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 июня 2023, 14:20

  • Зампред Республиканской партии Армении отправлен под арест

    Суд постановил заключить под стражу зампредседателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, который находился под подпиской о невыезде по делу о злоупотреблении полномочиями. Мера пресечения Ашотяну ужесточена по указанию властей, предположили его адвокат и однопартийцы.

16 июня 2023, 14:03

16 июня 2023, 13:51

16 июня 2023, 13:08

16 июня 2023, 12:24

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи