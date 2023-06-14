Грузинские шахтеры отказались прекратить голодовку

14 июня 2023, 16:36

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Представители профсоюзов попросили участников голодовки в Чиатуре прекратить акцию, но шахтеры, требующие улучшения условий труда и оплаты, решили продолжать свою акцию, сообщил глава профсоюза.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока требования шахтеров не будут полностью выполнены, заявили протестующие. На пятый день забастовки они призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese. 12 июня они прошли маршем по улицам Чиатуры и установили палатку перед мэрией, 13 июня десять участников забастовки объявили голодовку.

В апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Работники, объявившие голодовку, отказались прекратить акцию, сообщил корреспонденту Кавказского узла председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Темур Сурамелашвили.

"Состояние шахтеров на данный момент удовлетворительное. Профсоюзные работники встречались с голодающими шахтерами и пытались их уговорить прекратить голодовку, но голодающие настроены решительно", - рассказал он.

По словам Сурамелашвили, процесс медиации пока не принес результатов. "На процесс медиации законом отводится 21 день. Медиатор работает только три дня и трудно пока ждать результатов. Вчера медиатор встречался с работодателями. Мы надеемся, что удастся договориться с владельцами предприятия в кратчайшие сроки", - добавил представитель профсоюза.

Активисты сегодня прошли шествием по Чиатуре, следует из публикации в Facebook* телекомпании "Мауцкебели".

12 июня шахтеры заявили, что офис омбудсмена игнорирует просьбы бастующих.Народный защитник Грузии выразил готовность быть посредником в переговорах участников забастовки с работодателями.

Народный защитник Леван Иоселиани сообщил, что планирует 15 июня встретиться с бастующими. "Я собираюсь приехать в Чиатуру, я хочу встретиться с этими людьми и услышать о их невзгодах, увидеть, с какими проблемами они сталкиваются", - заявил Иоселиани в эфире "Мтавари архи". По его словам, для офиса народного защитника важно обеспечить трудовые права и безопасность шахтеров.

Директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе на своей странице в Facebook* сообщила, что сотрудники организации также выступают посредниками между шахтерами и руководством компании.

Напомним, Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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